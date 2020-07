Tiener die gepest werd door vervormde neus scoort modellencontract Margo Verhasselt

09 juli 2020

17u03 2 Style Hij werd geboren met een gespleten neus en is daardoor zijn hele leven gepest. Nu tekent de 19-jarige Justin Stewart - dankzij die opvallende neus- een contract als model.

“Toen ik geboren werd, had ik geen neus. Het was gewoon wat huid. Ik ben eigenlijk altijd tevreden geweest over mijn uiterlijk, maar mijn schooltijd was moeilijk. Mensen vergeleken me met Lord Voldemort van Harry Potter. Het was verschrikkelijk. Ik voelde me zo slecht over mezelf”, vertelt de 19-jarige Justin uit New Jersey aan Metro UK.

De jongen werd geboren met een misvormde, gespleten neus door de zeldzame aandoening frontonasale dysplasie. Hij onderging twee neusoperaties en wist ondertussen een contract als model te scoren bij het New Yorkse modellenbureau We Speak Model Management.

“Ik had nooit gedacht dat dit ooit zou gebeuren. Dit overtreft mijn stoutste dromen. Momenteel heb ik niet veel doelen voor mezelf gesteld, ik wil gewoon iedere kans grijpen die op mijn pad komt”, klinkt het. “Dit toont gewoon aan dat mensen je toekomst niet kunnen bepalen. Woorden doen soms pijn, maar alles is mogelijk als je het maar hard genoeg wil. Ik wil de beste versie van mezelf zijn en ga me voor 110% smijten.”

De tiener heeft zijn positieve ingesteldheid aan zijn familie te danken. “Ik heb geleerd om te houden van wie ik ben. Mensen zeiden gemene dingen, maar ik liet hun woorden niet bepalen wie ik ben.”