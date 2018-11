The Queen als stijlicoon: royaal ingeduffeld de straat op David Devriendt

29 november 2018

09u01 0 Style Een boswandeling of uitwaaien aan de kust, het hoort bij de herfst. Laat je inspireren door koningin Elizabeth van Engeland en co., die er zelfs in weer en wind opuit trekken in de natuur. Bij voorkeur in oer-Britse plunje zoals Burberry, Mackintosh en Hunter. Die Engelse heritagemerken zijn weer helemaal in, ook bij ons.

Ze doorstaan moeiteloos de tand des tijds, vaak al meer dan 150 jaar, en blijven maar nieuwe zieltjes winnen. De zogenaamde Britse heritagemerken doen gouden zaken en zijn superhot.

Het fenomeen is niet nieuw: al sinds de financiële crisis van 2008 beleven ze een remonte. De verklaring is simpel: in een wereld die constant in verandering is en waar we om de oren geslagen worden met fast fashion en keuzestress, bieden heritagebrands met al hun ervaring een soort van houvast. Ze hebben hun deugdelijkheid en waarde al bewezen, en dat trekt mensen erin aan. ‘Made in Britain’ is bovendien een sterk kwaliteitslabel. Merken als Burberry en Mackintosh dateren uit de negentiende eeuw, de glorieperiode van het Britse Rijk, en zijn dus diep geworteld in tradities en eeuwenoude knowhow. Hun verhalen maken deel uit van de geschiedenis en klinken vertrouwder en geloofwaardiger dan die van nieuwe merken die hun status nog moeten verdienen. Dat komt vaak met een fiks prijskaartje, maar je krijgt er wel een iconisch design voor.

Het grote gevaar van heritagelabels is dat ze gezapig worden of te krampachtig willen vasthouden aan hun verleden en gewoontes. De beste merken zijn zij die hun geschiedenis in ere houden, maar ook relevant weten te blijven. Dat doen ze onder meer door hun ontwerpen aan te passen aan een jongere doelgroep, nieuwe technologieën te omarmen of samenwerkingen aan te gaan met luxehuizen, voor een kosmopolitische en internationale uitstraling. Zo sloeg het oerdegelijke regenjassenmerk Mackintosh deze zomer de handen in elkaar met het Parijse Maison Margiela.

Ook de popcultuur helpt. Hunter, bekend voor hun rubberen regenlaarzen, kreeg een boost door hipsters als Kate Moss die ermee gespot werden op het muziekfestival Glastonbury. Toen de Oscarfilm ‘The Queen’ met Helen Mirren in 2006 uitkwam, steeg de verkoop van de Barbour-oliejas exponentieel. De Netlixserie ‘The Crown’ over het leven van Elizabeth II heeft anno 2018 hetzelfde effect.

En zo komen we naadloos bij het Britse koningshuis, de allertrouwste afnemer van Britse heritagewear. Net als pakweg een Burberry is de Queen een waar instituut en een powerhouse, dat kwaliteit en traditie graag laat vooropstaan. En net zoals heritagemerken al ettelijke generaties meegaan en in vele (Britse) families een vaste waarde zijn, is dat ook zo bij de Windsors. Zelfs de jonge uk prins George (5) is er al in gesignaleerd. En zo lijken de heritagemerken, die toonbeelden van Brits vakmanschap, ook in de toekomst verzekerd van succes. Nu alleen nog de brexit overleven ...