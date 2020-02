The North Face komt met Tomorrowland-collectie NA

29 februari 2020

12u47 0 Style Nog heel even wachten en dan is het zover: de tweede editie Tomorrowland Winter. Van plan om te gaan maar nog geen outfit? The North Face creëerde speciaal voor de festiviteiten twee exclusieve jassen en bijhorende accessoires.

Van 14 maart tot en met 21 maart zal het Franse skigebied van Alpe d’Huez weer meer dan 20.000 mensen uit meer dan 100 verschillende landen verwelkomen voor Tomorrowland Winter, een spektakel van muziek, magische shows en wintersport. En dat allemaal op 2.000 meter hoogte.

Nieuw dit seizoen? The North Face heeft samen met Tomorrowland een aantal limited edition items ontworpen om de festivalgangers - weer of geen weer - warm te houden, met als uitblinker de Tomorrowland x The North Face DRT-jacket.

De exclusieve jas is de ultieme prijs van de #UnlockTheDrop-activatie – enkel verkrijgbaar als je de bergen in Alpe d’Huez verkent en digitale expeditiebadges verzamelt tijdens het festival. Zodra mensen al hun badges verzameld hebben en in aanmerking komen, kunnen ze deelnemen aan de loting om de jas te bemachtigen.

Voor mensen die niet naar Tomorrowland Winter komen, maar wel een jas willen bemachtigen kunnen online een Tomorrowland x The North Face Saikuru-jacket bestellen. De Tomorrowland x The North Face-beanie en de Tomorrowland x The North Face EtipTM-handschoenen maken je outfit compleet voor een volledige mountain-look.