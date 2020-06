The good, the bad & the glossy: de jaren 90 lipgloss is terug (en zo draag je het) Sophie Vereycken

07 juni 2020

17u04 0 Style Even leek het alsof de lipgloss definitief naar de krochten van make-upland verbannen was, maar niets is minder waar. Alles komt altijd terug, en dus ook de geglazuurde lippen uit de jaren 90. Zij het minder plakkerig (oef!) en in een hedendaags jasje.

Roestkleurige gloss

Twintig jaar na datum is de roestkleurige gloss à la Mariah Carey weer helemaal hip. Duik die oude gloss dus maar weer op. Of beter: koop een nieuwe, want zelfs de beste producten hebben geen houdbaarheidsdatum van twee decennia. Een minder gedateerde look? Laat foundation en blush achterwege en ga enkel voor subtiel gebronsde wangen en een mooie glow.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Transparant glansje

Het was hoe de wereld - haar stomende homevideo buiten beschouwing gelaten - Paris Hilton leerde kennen: een korte blonde bob en eeuwig laagje transparante lipgloss. Voor een hedendaagser effect kies je geen lipgloss pur sang, maar eerder een voedende olie. Die geeft een subtiele glans én houdt je lippen zacht en gevoed.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Geglazuurde lippen

Wie jaren 90 zegt, die zegt frosted lips. Oftewel: een parelmoeren glitter die er nog het meeste uitziet alsof je van een glazuurlaagje gesnoept hebt. Anno 2020 laten we de parelmoerkleur achterwege, maar het sprankelende effect van het zachte glitterlaagje mag blijven!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Geïnspireerd? Deze gloednieuwe lipglossjes combineren hydraterende bestanddelen met een glanzende look (en dat zonder dat de helft van je kapsel bij de minste windvlaag halverwege je mond blijft plakken). Hebben!

1. Dior, Addict Stellar Shine Gloss, 33,50 euro bij ICI PARIS XL

2. Sisley, Le Phyto-Gloss, 39,59 euro bij ICI PARIS XL

3. Smashbox, Halo Gloss, 21,42 euro bij Douglas

4. Kiko, 3D Hydra Lipgloss, 7,99 euro bij KIKO

5. MAX Factor, Colour Elixir Lip Cushion, 15,99 euro bij Kruidvat