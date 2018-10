Terug in de tijd met nineties babies: “We werken hard, we jagen onze dromen na en we liggen wakker van het klimaat.” mv

26 oktober 2018

12u53 0 Style The nineties are back. En ook de generatie die in de jaren negentig geboren werd, omarmt de mode van toen. NINA gaat terug in de tijd met vijf twintigers, in de meest gehypete collectie van het najaar. Hello, Moschino x H&M! Hoe kijken deze jongeren naar zichzelf en naar de wereld van vandaag? “We werken hard, we jagen onze dromen na en we liggen wakker van het klimaat.”

“Toen ik onlangs op de set van ‘Studio Tarara’ stond (nieuwe fictiereeks van productiehuis Shelter, red.), beleefden we de jaren negentig helemaal opnieuw. Met epauletten, getoupeerd haar, foute joggingpakken in van die pastelkleurige parachutestof. Alles komt altijd terug, en ik durf er ook naar te grijpen. Al kies ik toch vooral wat ik mooi vind, los van de vraag of het hip is of niet”, vertelt fotomodel Lauren Versnick. Naast Lauren sprak NINA ook met Ian Thomas, Olga Leyers, Jelisa Van Schijndel en Barry Lomeka. We geven alvast een kijkje achter de schermen van de fotoshoot, het volledige interview lees je morgen in NINA!

