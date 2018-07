Terracotta: de trendkleur voor deze zomer én de herfst Liesbeth De Corte

23 juli 2018

Raak jij wat uitgekeken op alle hippe kleurtjes als millennial pink, pastel lila of yellow mellow? Dan hebben we hét alternatief: terracotta.

Op straat, in de winkelrekken en op Instagram: terracotta zie je tegenwoordig overal. Ook Pinterest heeft de trend opgemerkt. De voorbije zes maanden is er maar liefst 95 procent meer gezocht naar de zoekterm 'terracotta', zo laat de sociaalnetwerksite weten.

Op zich niet echt een grote verrassing. Of het nu gaat over donkeroranje, een aarde- of roesttint: deze kleur straalt keer op keer een chique Marrakesh-meets-safari vibe uit. Maar de kers op de taart? Je kan de kleur het hele jaar door dragen. Op dit moment laat het je zongebruinde huid mooi uitkomen, maar het is evengoed stijlvol in de herfst en winter.

Het is ook een warme kleur die veel mensen staat - of je nu het hele jaar door de huid hebt van Sneeuwwitje of een Spaanse diva - en die je gemakkelijk kan combineren. Wij tonen je hoe.

1. Niets zomerser én simpeler dan een kleedje. Extra leuke toets is als je er eentje vindt met witte polkadots. Romantische zieltjes kunnen het jurkje combineren met neutrale sandalen of espadrilles, voor een stoerdere look grijp je beter naar bruine botjes.

Te koop: New Look, € 29,99, in winkels of online.

2. Lijk je momenteel meer op een 'bleekscheet' en moet je nog wat werken aan die bruine teint? Simpel: kies dan voor een terracotta bikini.

Te Koop: Love Stories, € 115, in winkels of online.

3. Onze persoonlijke favoriet is een terracotta rok of loszittende broek. Die kan je perfect combineren met een witte T-shirt. Easy does the trick!

Te koop: Mango, € 35,99, in winkels of online.

4. Terracotta en blauw zijn ook een match made in heaven. Draag een topje in deze aardtint op je favoriete jeans en je ziet er meteen Instagramwaardig uit.

Te koop: Zara, € 5,95, in winkels of online.

5. Het ideale terracotta-stuk dat je de komende weken en maanden nog kunt dragen? Zonder twijfel een blazer of jasje. Perfect voor die zwoele zomeravonden en de frisse herfstochtenden.

Te koop: Weekday, € 60, in winkels of online.

