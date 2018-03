Temptation Island-presentatrice Annelien Coorevits deelt haar beautygeheimen: "Ik kan mezelf nog steeds niet schminken" Charlotte Dierckx

08 maart 2018

14u01 3 Style Vanavond gooien vier nieuwe, bloedmooie vrijgezellen hun charmes in de strijd. Al gaat de prijs voor knapste madam wat ons betreft naar p resentatrice Annelien Coorevits. Wij vroegen de West-Vlaamse schone naar haar beauty secrets.

Hoe verloopt jouw beautyritueel ’s morgens?

“Heel snel! (lacht) Ik start de dag met fris water in mijn gezicht daarna breng ik een dagcrème aan en een beetje mascara. Meer tijd heb ik meestal niet omdat de kinderen naar school moeten. Maar ik kom daarna nog snel een vijftal minuten naar huis en dan doe ik de rest.”

En wat is de rest?

“Een highlighter om mijn wallen weg te werken. En ook altijd een beetje poeder. That’s it. Meer gebruik ik niet.”

Een natural beauty dus?

“Eigenlijk ben ik zeer onbeholpen in make-up en alles wat erbij komt kijken. Ik kan mezelf na 31 jaar nog steeds niet schminken. (lacht) Ik beperk me dus tot de basis en laat het echte werk over aan professionals.”

Heb je ’s avonds een vaste beautyroutine?

“Voor het slapengaan gebruik ik een cleanser en micellair water voor een gevoelige huid. Ik kan het gewoon niet goed verdragen om met make-up onder de wol te kruipen. Bij het ontwaken heb ik dan last van gezwollen ogen. Mijn huid reageert ook vaak allergisch op cosmetische producten. Ik verkies dus zeer milde producten. Een nachtcrème heb ik wel staan, maar die gebruik ik vaker niet dan wel. (lacht) En ik wéét dat ik stilaan zou moeten beginnen met crèmes en allerhande om de rimpels tegen te gaan, maar dat doe ik dus nog niet.”

Als je slechts drie beautyproducten voor de rest van je leven zou mogen gebruiken, welke kies je dan?

“Dat zal dan toch in eerste plaats de Cils d’enfer-mascara van Guerlain zijn. Ik heb al zoveel mascara’s geprobeerd, maar geen enkele kan aan deze tippen. Na een drietal lagen heb je superlange wimpers. Ik krijg zo vaak de vraag of ik valse wimpers draag, of mijn wimpers liet verlengen, maar het geheim zit ‘m in deze mascara. Ook een highlighter tegen de wallen zou ik niet kunnen missen, en als laatste kies ik ook nog een mooi zonnepoeder. Ik ben van nature bleek van huid, een beetje kleur kan dus geen kwaad." (lacht)

Voor de opnames van Temptation Island reisde je naar Thailand, welke beautyproducten mogen er op zo’n exotische reis niet in je beautytas ontbreken?

"Voor opnames is een goede basis zeer belangrijk. Meestal gebruiken we een beetje foundation voor een gezond kleurtje, maar ook een matte poeder mag zeker niet ontbreken, want op zo’n exotisch eiland ga je nogal snel glimmen. Voor opnames is dat eigenlijk alweer voldoende, de rest laat ik over aan mijn visagisten."

"Op reis is mijn beautytas beperkt tot een mascara en highlighter. Voor de rest gebruik ik zo weinig mogelijk make-up. Misschien af en toe een beetje poeder, maar liever laat ik mijn huid bruinen aan de zon. Hoe minder make-up, hoe beter. Tijdens de zomermaanden probeer ik mijn huid zoveel mogelijk te laten rusten, want ik merk dat mijn huid na een opnameperiode zeer gevoelig is.”

En hoe verzorg jij je huid tijdens de koude winterdagen?

“Tijdens de winter heb ik ontzettend droge handen, als remedie heb ik dus steeds een handcrème (Bal D'Afrique van Byredo) op zak. Voor het slapen breng ik nog een extra laagje aan zodat kloven kunnen helen. En ik gebruik ook regelmatig een lippenbalsem (Carmex), die ik leerde kenden door mijn visagisten. Zo goedkoop, maar verricht echt wonderen!”

Het is geen geheim dat je na je verkiezing tot Miss België koos voor facetten, waarom die stap?

“Ik was niet onzeker over mijn gebit, maar ook niet 100% tevreden, dus toen GlamSmile mij benaderde voor een simulatie om mogelijke verbeteringen te bekijken, dacht ik ‘waarom niet?’. En toen ik zag hoe mijn gebit eruit kon zien met facetten, was ik meteen verkocht. In ieder gebit zitten wel fouten, in mijn geval stonden mijn voorste tanden wel recht, maar draaiden mijn kiezen ietwat teveel naar binnen. Mijn tanden waren ook redelijk klein. Als tiener had ik daar nooit last van. Maar desondanks ben ik blij dat ik de stap genomen heb. Mijn mond is met facetten voller, mijn tanden staan mooi recht en zijn ze hebben nu allemaal dezelfde grootte, dat siert mijn gezicht. Als ik nu foto’s zien van mezelf voor facetten, ben ik een totaal andere vrouw."

"Ik weet dat er zeer veel vrouwen onzeker zijn over hun gebit, voor hen bieden facetten mogelijk de oplossing. Niet alleen de stand van je tanden kunnen ermee worden aangepast, je kan ook werken aan de kleur. In principe kan je de hele mond ermee veranderen. Voor mensen die knarsen of roken zijn facetten al gauw een wereld van verschil. Bij mij waren er dus geen complexen met deze keuze gemoeid, maar tevreden ben ik zeker wel.”

Wat is de beste beautytip die je ooit zelf kreeg?

“Dat ik mijn wenkbrauwen moet kleuren! (lacht) Ik ben van nature wit van haar, ook mijn wimpers en wenkbrauwen hebben dus weinig pigment. Door mijn wenkbrauwen wat kleur te geven, is mijn gezicht meer gedefinieerd.

En wat was jouw grootste beautyblunder ooit?

“Dat moet toch wel de combinatie van smokey-eyes met rode lippen geweest zijn. Het werkt gewoon niet voor mij. Na mijn verkiezing tot Miss België wou iedereen me telkens weer die look aansmeren, jong als ik was durfde ik niet eens mijn mond opentrekken, met als resultaat een stapel afschuwelijke foto’s uit die periode (lacht). Nu vraag ik visagisten altijd voor een natuurlijke lipkleur en aardetinten op de oogleden. Less is more, dus."

Welke beautytip zou je graag aan je dochter Elena meegeven?

“Dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met een goede dagcrème. Ik geloof erin dat dat op termijn een verschil kan betekenen. Elena heeft ook net als ik zeer lichte haren, dus als ze een jaar of 17 is, zal ik haar daarvoor zeker en vast een paar tips meegeven, een goede mascara bijvoorbeeld. Daarnaast worden de dag van vandaag zeer veel jonge meisjes op internet gebombardeerd met make-uptutorials, het ‘less is more’-principe is dus ook iets dat ik aan haar wil meegeven. Als ik door Instagram kijk kom ik regelmatig doorsnee vrouwen tegen die door lagen make-up veranderen in een vamp –in de verkeerde zin van het woord weliswaar. Er is niets mis met een beetje make-up, maar al dat contouren is helemaal nergens voor nodig, en al helemaal niet goed voor je huid.”