Temperaturen tot 28 graden: de mooiste bikini’s en badpakken om van het zomerweer te profiteren Hilde Geudens

11 juni 2020

12u57 0 Style Doei regenbuien, hallo zon! De komende dagen wordt het lekker zomerweer met Doei regenbuien, hallo zon! De komende dagen wordt het lekker zomerweer met temperaturen tot 28 graden . Het ideale moment om je voorraad bikini’s en badpakken aan te vullen. Wij zochten én vonden enkele badparels die de temperaturen nog meer doen stijgen.

VROLIJKE PRINTS

Wat? Bloemen, tie-dye, polkadots, grafische patronen, een dierenprint, alles kan. Prints flatteren subtiel, vooral op een badpak. Ook ruches verstoppen flink wat mankementen.

Hoe? Een buikje? Drukke prints camoufleren. En ga voor ruches om vetrolletjes aan oksels of heupen te verstoppen.

Van links naar rechts:

Badpak van Empreinte, 169 euro, via verkooppunten te koop.

Bikini van Liu Jo, 59 euro voor de top en 49 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

Bikini van Etam, 20,99 euro voor de top en 16,99 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

Badpak van H&M Studio, 34,99 euro, online en in de winkels te koop.

PURE EENVOUD

Wat? Eenvoudige snits, strakke vormen, monochrome kleuren. De klassiekers onder het zwemgerief, zeg maar. Simpel, altijd goed en vandaag hipper dan ooit.

Doen! Draag je badpak als top met een losse broek of rok. Klassiekers lenen zich hier perfect voor.

Van links naar rechts:

Bikini van O’Neill, 59,99 euro voor het ensemble, online en in verkooppunten te koop.

Badpak van Edited, 24,90 euro, online te koop.

Badpak van Etam, 29,99 euro, online en in de winkels te koop.

Bikini van Arket, 29 euro voor de top en 25 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

HALTERBADPAK

Wat? Vooraan een badpak, achteraan enkel een broekje op een blote rug. Ideaal als je twijfelt tussen een badpak en een bikini.

Hebben! Een halterbadpak met naveldiep decolleté of knappe details als vetersluitingen en ringen. Staat nog eleganter. Of een hoog uitgesneden exemplaar. Very eighties en helemaal terug.

Van links naar rechts:

Badpak van Etam, 45 euro, online en in de winkels te koop.

Badpak van Guess, 89,90 euro, online en in winkels te koop.

Badpak van Calzedonia, 59 euro, online en in winkels te koop.

Badpak van Liu Jo, 109 euro, online en in winkels te koop.

ORANJE

Waarom? Oranje maakt deze zomer het mooie weer, ook in de badmode. Een eyecatcher op een gebruinde huid.

Doen! Draag je badpak of bikini onder een jurk die een beetje doorschijnend is. Heerlijk zomers.

Van links naar rechts:

Badpak van Banana Moon, 73 euro, online en in winkels te koop.

Bikini van Calzedonia, 20 euro voor de top en 30 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

Bikini van Chantelle, 85 euro voor de top en 40 euro voor het broekje, in verkooppunten te koop.

Bikini van Hunkemöller, 32,99 euro voor de top en 21,99 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

HOGE BROEK

Wat? Een broekje dat je instant fiftiesallures geeft. Absolute must-try van het seizoen.

Voordeel! Zo’n hoge broek bezorgt je extra lange benen en je buik zit verstopt. Het maakt je hele silhouet vrouwelijker.

Van links naar rechts:

Bikini van Love Stories, 80 euro voor de top en 65 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

Bikini van Calzedonia, 40 euro voor de top en 20 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

Bikini van Empreinte, 95 euro voor de top en 80 euro voor het broekje, via verkooppunten te koop.

Bikini van Marie Jo, 54,90 euro voor de top en 49,90 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

BEDEKT

Wat? Geklede kapmouwtjes en ruches, maar ook wetsuits met hoge halssluitingen en brede ritsen. Oftewel: bikinitops en badpakken die meer lijken op sportieve topjes, waarmee je zo de stad in kan.

Voordeel! Je bent meteen goed geschermd tegen de zon.

Van links naar rechts:

Badpak van Love Stories, 160 euro, online en in de winkels te koop.

Bikini van Prima Donna, 44,90 euro voor de top en 39,90 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.

Badpak van Love Stories, 160 euro, online en in de winkels te koop.

Bikini van Banana Moon, 93 euro voor de top en 49 euro voor het broekje, online en in de winkels te koop.