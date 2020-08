Teenslippers zijn passé, deze zomer draag je elegantere ‘kitflops’ Liesbeth De Corte

05 augustus 2020

12u10 1 Style De komende dagen wordt het tropisch warm en dan hebben we het liefst zo weinig mogelijk om het lijf. Qua schoenen zijn teenslippers de ideale go-to. Mag het wat formeler? Ga dan voor kitflops, de combinatie van kittenheels en flipflops die nu helemaal hip is.

Wie deze zomer ‘in de mode’ wil zijn, doet er goed aan om zich een paar teenslippers met een hakje aan te schaffen. Jawel, dat lees je goed. Modemerken als Fenty x Puma, Louboutin, Michael Kors en Marc Jacobs hebben zulke kitflops in hun collectie zitten en ook Bella Hadid is grote fan. Het Amerikaanse topmodel werd op straat in New York gespot met een paar van ontwerper Alexander Wang. De sandalen waren nudekleurig en Hadid droeg er een oversized jeans en opengeknoopte blouse bij.

Concreet zijn deze schoenen een kruising tussen comfortabele teenslippers en de kittenheel, een klein slank hakje tussen 2,5 en 5 centimeter hoog.

(Lees verder onder de foto.)

“Ze zijn erg elegant en passen overal bij”, verklaarde modejournalist Hilde Geudens eerder al het succes van de schoenen in ons magazine. Combineer neon of pastelkleurige kitflops met een neutrale, monotone outfit. Of ga voor klassiek met een nudekleurig of zwart paar. De ideale combinatie volgens Geudens? Dat is met een leren kledingstuk, als je ‘t haar vraagt. “Dan zijn kitflops de verfijnde tegenhangers. Om het strenge wat te counteren.”

Volledig jouw dada? Wij shopten onze favorieten bij elkaar.

1/ Kitflops met een metalen hakje van NA-KD, 23,97 euro, online te koop.

2/ Pastelkleurige kitflops van Topshop, 28,99 euro, via Zalando te koop.

3/ Chunky kitflops van Zara, 39,95 euro, online te koop.

4/ Zwarte lederen kitflops van Arket, 175 euro, online te koop.

5/ Beige kitflops van Mango, 25,99 euro, online te koop.