Teenslippers met een hakje zijn in de mode volgens talloze merken

07 juni 2019

10u11 0 Style Wie deze zomer “in de mode” wil zijn doet er goed aan om zich een paar teenslippers met een hakje aan te schaffen. Jawel, dat leest u goed. Zowel Balenciaga, Gianvito Rossi, Yeezy, Totême en ondertussen ook Zara hebben zulke schoenen in hun huidige collecties zitten.

Recent schreven we nog dat de onhandige sullige sandalen die vooral vaders in de jaren 80 en 90 droegen in de mode zijn. De teenslippers met hakje zijn daar in ieder geval een mooie aanvulling op. De laatste keer dat we de schoenen in het openbaar spotten, was begin jaren 2000 toen Britney Spears nog met blote buik, navelpiercing en hoedje door het leven ging. Maar zoals dat gaat in de modewereld komt alles terug, en dus ook deze trend.

Vorig jaar probeerden Mary-Kate en Ashley Olsen het al eens voor hun modelabel The Row, zonder al te groot verkoopsucces. Kanye West volgde al snel met een eigen paar voor zijn modemerk Yeezy, met een kleine mediastorm als resultaat toen Kim Kardashian West met de schoenen aan haar voeten gespot werd. En nu lijkt al de rest te volgen. Gianvito Rossi, Simon Miller, Totême, Cult Gaia en Balenciaga hebben allemaal teenslippers met hak in hun collecties. Modeketens als Zara, H&M en Topshop ondertussen ook.