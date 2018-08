Teenslippers en Teva's zijn weer hip Liesbeth De Corte

11 augustus 2018

14u28

Bron: Refinery29, Vogue 2 Style De sportieve sandaal is al een tijdje opnieuw in de mode, en dat werd nog maar eens duidelijk tijdens de Copenhagen Fashion Week. Zowel op straat als op de catwalk zagen we teenslippers en Tevasandalen.

Dat de Crocs bezig zijn aan een opmars in het modewereldje is je vast en zeker niet ontgaan. Denk maar aan de Balenciage Crocs met platformzool én de versie met een hak. Binnen die revival van de nineties en de ugly shoe-trend is de opkomst van de teenslipper en de Teva-sandaal dan ook niet nieuw, maar het schoeisel viel wel dubbel en dik op tijdens de Copenhagen Fashion Week.

Onder meer het label Cecilie Bahnsen stuurde de modellen met Teva-achtige schoenen de catwalk op. Voor de gelegenheid hebben de sandalen wel een ietwat stijlvolle update gekregen: ze waren bedekt met grote kristallen.

Artikel gaat verder onder de foto.

Ook naast de catwalk kwamen er heel wat journalisten, stylisten en influencers opdraven met gelijkaardig schoeisel. Wij op de redactie dragen ook wel eens teenslippers, maar dat is meestal binnenshuis of tijdens een dagje aan het strand. Maar de hele resem modeliefhebbers bewijst dat het ook werkt voor een zomerse look, zeker in combinatie met een felgekleurde jurk.

Nog niet overtuigd? Een maand geleden verklaarde modebijbel Vogue de flipflop ook opnieuw als aanvaardbaar schoeisel. De aanleiding: de Franse journaliste en modeblogster Sophie Fontanel droeg slippers van het bekende Brazilaanse merk Havaianas tijdens de modeweek van Milaan. "Ik droeg ze al van toen ik een kind was en hou me nog steeds aan die gewoonte", zei Fontanel destijds aan Vogue. "Het is de meest eenvoudige schoen ooit en hoort zo thuis in de categorie van de witte T-shirt en een jeans. Ik hou ervan."