Taylor Swift slaat de handen ineen met Stella McCartney Margo Verhasselt

18 juni 2019

13u41 0 Style Taylor Swift is aan een revolutie begonnen, ze stelt binnenkort haar zevende album ‘Lover’ aan de wereld voor en dat ziet er erg kleurrijk uit. Maar dat is niet het enige waar de Amerikaanse zich mee bezighoudt, ze slaat daarnaast ook nog de handen in elkaar met Stella McCartney voor een exclusieve kledinglijn.

Taylor Swift ziet het leven opnieuw door een kleurrijke bril. Na haar ‘Reputation’-periode is de zangeres opnieuw aan een heel nieuwe fase in haar leven begonnen, eentje die erg gelukkig en liefdevol overkomt. Ze stelde enkele weken geleden haar nieuwe single ‘ME!’ aan de wereld voor en daar hoorde wat pastelkleurige merchandise bij.

Maar dat is niet de enige kleding die Swift loslaat op de wereld. Op 13 juni deed Swift in een Instagram live video uit de doeken dat ze samen gaat werken met Stella McCartney. “We zijn al lang bevriend en ik respecteer haar enorm. Ik bewonder haar ontwerpen en hoe ze ontwerpt”, klonk het toen.

“Ik draag haar ontwerpen erg vaak, en ze heeft het nieuw album al gehoord. Deze samenwerking is dan ook op Lover gebaseerd. Ik voel me vereerd dat ze met mij wil samenwerken.” Het is nog even gissen naar wanneer de stuks in de winkel liggen, wat de prijs is en over hoeveel stuks het gaat maar de kans is groot dat TayTay de stuks zelf al showt op haar eigen Instagram.