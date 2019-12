Tatyana Beloy wordt officiële gezicht van ZEB For Stars LDC

02 december 2019

Dit jaar lanceerde Tatyana Beloy haar eerste eigen kledinglijn bij ZEB. Sindsdien heeft de presentatrice de smaak blijkbaar te pakken, want ze is aangeduid als ambassadeur van de multimerkenwinkel. In één klap brengt ze ook een nieuwe duurzame collectie uit.

Meer bepaald wordt Tatyana Beloy het gezicht van kinderkledingzaak ZEB For Stars. Een eerste resultaat van de nieuwe samenwerking is de Supastar capsulecollectie. Deze lijn kleurt groen: alle kleding is gemaakt uit 100% organisch katoen en bevat boodschappen als ‘Stop the pollution, be the solution’ en ‘Keep the sea plastic free’. Daarmee roept de kersverse ambassadeur jongeren op om hun stem(metje) te gebruiken voor een duurzamere wereld.

“Met de nieuwe collectie van Supastar wil ik aantonen dat coole en hippe kleding perfect samengaat met ecologie. Want niet alleen de manier waarop kleding gemaakt wordt maar ook de boodschap op de truien maakt een groot verschil”, besluit de creatieve ontwerpster.

De nieuwe capsulecollectie is verkrijgbaar in de 4ZEB For Stars-winkels in Hasselt, Zoersel, Brugge en Oostende.