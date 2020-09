Tatoeage laten zetten? Hierop moet je letten wanneer je een afspraak maakt en naar de tattooshop trekt

Style Dat tatoeages hip zijn, is een understatement van jewelste. Niet alleen laten meer en meer mensen er een zetten, ook de tatoeëerders schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar waarop moet je nu letten als je een afspraak maakt? En hoe vermijd je dat je achteraf niet tevreden bent of - erger nog - infecties krijgt? Ines Gevaert - erkend tatoeëerder en mede-eigenaar van Arthouse The Liner in Roeselare - geeft tips.

1. Denk goed na over wat je wil ...

“Voor je een afspraak maakt, moet je goed nadenken over wat je precies wilt. Welke stijl van tatoeage zie je graag? Hoe groot moet je tatoeage zijn? Wil je er eentje met of zonder kleur? Eens je dat hebt bepaald, kan je op zoek gaan naar een artiest die bij jouw wensen past."

2. ... en ga op zoek naar de juiste artiest

“Op Instagram kan je tegenwoordig heel eenvoudig de portfolio’s van verschillende tatoeëerders bekijken. Je kan ook eens horen bij mensen die je kent of ze goede of slechte ervaringen hebben met iemand. Het liefst maak je een afspraak bij een erkende artiest. Er zijn verschillende opleidingen voor tatoeëerders, en in principe is het tamelijk eenvoudig om een getuigschrift te behalen. Die getuigschriften bieden echter geen garantie op een kwaliteitsvolle tattoo. Mijn mening? Je leert de stiel het beste tijdens een stage van enkele jaren bij een ervaren artiest, en niet tijdens een cursus van twee dagen tijd. Erkende tatoeëerders moeten daarbovenop ook een hygiënecertificaat hebben. Dat certificaat kunnen ze behalen door een cursus Hygiëneprocedures voor tattoos, piercings en permanente make-up te volgen via Attentia of Syntra. Eens je als tatoeëerder zo’n certificaat behaald hebt, kan je een registratienummer aanvragen. Heb je een tattoo-artiest gevonden? Vraag dan zijn of haar hygiënecertificaat of registratienummer op. Zo ben je er zeker van dat hij of zij ook de nodige hygiënemaatregelen in acht zal nemen. Wat er gebeurt als er geen rekening wordt gehouden met die maatregelen? Wanneer je een tatoeage zet, veroorzaak je een wonde en komt er bloed en wondvocht vrij. Door hygiënisch te werk te gaan - en dus steeds met propere handschoenen en steriel materiaal te werken en alle oppervlakken af te plakken - bescherm je diegene die je tatoeëert, maar ook jezelf én de cliënt die nadien komt.”

3. Maak een afspraak om kennis te maken

“De meeste artiesten houden - zeker als het gaat om grote of custom tatoeages - besprekingen vooraf. Om te luisteren naar je verhaal, te overlopen wat je wil ... Op dat ogenblik is het ook aan de klant om voldoende vragen te stellen en eens goed rond te kijken in de tattooshop en te zien of je je er op je gemakt voelt. Tijdens zo’n kennismakend gesprek wordt er meestal ook een prijs afgesproken. Als de prijs van een tatoeage te goed klinkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo en dan zoek je best een andere artiest.”

4. Op de dag van de eigenlijke afspraak: vul een consent form in

“Op dat formulier worden niet alleen de risico's van het zetten van een tatoeage meegegeven, maar moet je ook aangeven of je allergieën hebt, of je in het verleden al slecht reageerde op een bepaalde inkt, of je alcohol gedronken hebt of drugs hebt gebruikt. Om geen risico’s te nemen vragen wij ook aan bepaalde cliënten - bijvoorbeeld aan mensen met diabetes - om toestemming te vragen aan hun huisarts vooraleer ze naar ons komen voor een tattoo. Bovendien vullen wij op het consent form ook in welke inkt we gebruiken. Mocht je slecht reageren, kan je daar in de toekomst rekening mee houden."

5. Kijk goed rond

“Is al het materiaal ontsmet of steriel? Wij halen onze naalden pas uit de verpakking als onze cliënten er al zijn, zodat ze kunnen zien dat ze steriel zijn. Zijn de oppervlakten en bijvoorbeeld de lampen afgeplakt? Durf ook vragen te stellen aan je tatoeëerder, zodat je je tattoo met een gerust hart kan laten zetten."

6. En tenslotte: vraag genoeg informatie over de nazorg

“Normaal overloopt elke artiest met zijn cliënt hoe hij of zij de tatoeage moet verzorgen en wat hij of zij moet doen als er toch iets zou mislopen. Is er iets niet duidelijk? Durf dan - opnieuw - door te vragen, zodat je weet wat je thuis moet doen én zodat je tatoeage hopelijk prachtig geneest én jij tevreden bent.”

