Tas(t) toe: dit zijn dé handtassentrends van dit seizoen Hilde Geudens

01 oktober 2018

07u57 0 Style Als het op handtassen aankomt, geldt er maar één regel: je kan er nooit genoeg hebben. Ben je fan van kleine clutches of heb je eerder een zwak voor oversized exemplaren? De gloednieuwe Als het op handtassen aankomt, geldt er maar één regel: je kan er nooit genoeg hebben. Ben je fan van kleine clutches of heb je eerder een zwak voor oversized exemplaren? De gloednieuwe NINA-webshop heeft alles in huis om jouw handtassen minnend hart sneller te doen slaan. Laat je alvast inspireren door deze toptrends!

Colorama

Perfect om je look wat spannender te maken. Want kleur werkt! Hoe je een kleurige handtas combineert? Als fris accessoire bij je basic outfit, in een contrasterende tint bij een kleurrijke outfit of met een dito kleurige jas en schoenen, want ton sur ton mag herfst 2018.

Veelkleurige tas, Anna Morellini, € 104,70 (i.p.v. € 349).

Gele tas, Pia Sassi, € 56,70 (i.p.v. € 189)

Rode tas, Lucca Baldi, € 92,70 (i.p.v. € 309)

So seventies

De seventies zijn nooit veraf met suède, franje en bruin- en cognactinten.



Krokotas met kwastjes, Anna Morellini, € 95,70 (i.p.v. € 319)

Krokochic

In grijs, zwart en bruintinten (voor wie het subtiel wil) of in kleur (voor een meer exotisch accent). Een tas met een reptielenprint is altijd stijlvol, zowel overdag als ’s avonds. Combineren? Kroko is een effen en rustige print. Combineer gerust met prints en kleuren.

Rode tas: Lucca Baldi, € 124,50 (i.p.v. € 249)

Camelkleurige tas: Zoe & Noe, € 132,30 (i.p.v. €189)

Think Big

Hou je van groot, dan zit je goed, want de XL tas doet nog mee. Dé uitkomst voor de verzamelaars onder ons, want alles kan erin. Gespot op de catwalk: grote tote- en hobobags dubbelgevouwen en onder de arm tegen het lichaam geklemd.

Gele tas, Pia Sassi, € 74,70 (i.p.v. € 249)

Black & White

Tijdloos en elegant. Met een tas in zwart of wit sla je de bal nooit mis.

Zwarte tas, Mia Tomazzi, € 74,50 (i.p.v. € 149)

Witte tas, Zoe & Noe, € 159,50 (i.p.v. € 319)

High Gloss

Voor wie het wat opvallender mag zijn, is een tas met een glanzende finish ongetwijfeld een goed idee.

Roze tas, Lucca Baldi, € 112 (i.p.v. € 224)

Gouden tas, Anna Merellini, € 95,70 (i.p.v. € 319)

Eenvoud siert

Hét summum van damesachtig: mooie tijdloze ontwerpen in neutrale kleuren. Ze zijn klassiek, een en al klasse, passen overal bij en je draagt ze gewoon aan de hand of recht langs het lichaam. Net zoals oma deed.



Cognac tas, Lia Biassoni, € 99,50 (i.p.v. € 199)

Blauwe tas, Lia Biassoni, € 104,70 (i.p.v. € 349)

