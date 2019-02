Tandpasta-tip tegen hangborsten gaat viraal, maar experts zijn niet overtuigd Liesbeth De Corte

09 februari 2019

11u02

Dankzij YouTube en Instagram vind je op het wereldwijde web een heleboel beautybloggers, die hun zelfverzonnen lifehacks en DIY-tips delen met iedereen die het horen wil. Handig om bij te leren, maar af en toe kom je ook klinkklare onzin tegen. Zoals nu: een vlogger ligt onder vuur omdat ze beweert dat tandpasta smeren je boezem steviger maakt.

Een zekere Edith - die op YouTube de naam Naturalbeauty556 gebruikt - heeft een nogal opvallende video gepost. Daarin legt ze uit dat je tandpasta, bloem, eiwit en komkommerschijfjes moet mengen en vervolgens over je borstkas moet uitsmeren. Na amper 5 dagen zouden je borsten hierdoor steviger worden. Wablieft? Dat klinkt heel erg ongeloofwaardig, en dat is het ook.

“Wat een dwaze uitspraak”, klinkt het bits bij dermatoloog Susan Bard. “Van geen enkel ingrediënt in tandpasta is bewezen dat ze je huid strakker kunnen maken.” Gezondheidsexperte Jennifer Wider reageert iets milder. “Als tandpasta droogt, kan je huid waarschijnlijk eventjes strakker aanvoelen. Maar eens je onder de douche staat of de tandpasta afwast, is dat gevoel weer weg.”

Als je het ons vraagt, is er ook maar één lifehack die er echt toe doet: omarm je borsten. Of die nu klein, rond, vol of asymmetrisch zijn. Werkelijk alle borsten zijn mooi. En het is ook niet meer dan normaal dat je boezem na verloop van tijd een tikje minder pront wordt. “Als je ouder wordt, wordt je huid minder elastisch. Dan treedt de zwaartekracht in werking”, meent de plastische chirurg Dirk Kremer. Daarnaast kunnen ook je genen, een zwangerschap en je gewicht een rol spelen.

Tips

Wil je deze factoren toch een beetje tegenwerken? Dan moet je eens je lingerielade opentrekken. Wist je dat zo’n 70% van de vrouwen een foute behamaat draagt? Pas er dus voor op dat jij niet bij die groep hoort. “Als je een slecht passende beha draagt, kan je de vorm van je borsten veranderen. Biedt je beha te weinig steun? Dat kan je borsten sneller laten hangen”, legt Kremer uit. Spreek desnoods een professional aan om jouw cupmaat en perfecte behavorm te laten bepalen.

Ook met de juiste oefeningen kan jij je borstspieren - én dus ook je buste - verstevigen. Denk aan klassiekers zoals puhs-ups of plank. Of gebruik twee halters en ga op je rug liggen op de grond. Breng vervolgens je armen rechts langs je lichaam. Til de halters op boven je borstkas, met intern draaiende schouders en je ellebogen wijzend naar de kanten.