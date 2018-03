Tandpasta, bakpoeder en 7 andere goedjes die je ver uit de buurt moet houden van je huid CD

12 maart 2018

Wie thuis een gezichtsmaskertje wil brouwen, moet alleen even Google raadplegen voor een waslijst aan DIY's. De meeste producten heb je namelijk gewoon in huis. Ideaal zou je denken, maar deze 9 goedjes hou je volgens experts beter ver uit de buurt van je huid.

1. Bakpoeder

Bakpoeder is het basisingrediënt in menig DIY-gezichtsmasker. Heel gevaarlijk vindt huidexpert Janet H. Prystowsky: "De pH-waarde van bakpoeder ligt een stuk hoger dan die van de huid, namelijk 8,3 tegenover een neutrale 7. Het zal de normale zuurtegraad van de huid tegenwerken, waardoor enzymen en huidflora veranderen. De huid wordt daardoor meer vatbaar voor infecties."

2. Citroensap

Je denkt ook beter twee keer na voor je citroensap gebruikt om donkere vlekken in de huid op te lichten. "De lage pH van citroensap kan je huid verbranden", zegt Prystowsky.

3. Tandpasta

Hoewel tandpasta kan helpen om puistjes uit te drogen, kies je toch beter een ander alternatief. "Tandpasta droogt uit, waardoor de huid minder talg gaat produceren. Bovendien zijn de meeste tandpasta’s antibacterieel, wat de acne inderdaad zal verminderen. Het nadeel is wel dat tandpasta veel te agressief is. Zo bevatten heel wat tandpasta’s waterstofperoxide, wat onze huid behoorlijk kan beschadigen", aldus Ingmar Claes, Chief of Science van huidverzorgingsmerk YUN.

4. Ontsmettingsalcohol

Dan maar een hardnekkig puistje uitdrogen met een scheut ontsmettingsalcohol? Ook dat trucje kan je wat huidexpert Michael Swann MD beter schrappen. "Ontsmettingsalcohol is een zeer agressief middel. Dat merk je ongetwijfeld aan het branderige gevoel wanneer je het aanbrengt op een beschadigde of gevoelige huid. Het klopt dat ontsmettingsalcohol een uitdrogende werking heeft op puistjes, maar je mag ervan uitgaan dat het de omliggende huid negatief zal beïnvloeden, wat uiteindelijk alleen maar in meer puistjes zal resulteren."

5. Haarlak

In veel beauty tutorials wordt haarlak aanbevolen om make-up te fixeren op het gezicht. Maar gezondheidswetenschappers zijn daar alles behalve voorstander van. "De drijfgassen en andere chemicaliën in haarlak zijn schadelijk voor de luchtwegen", waarschuwt Prystowsky.

6. Heet water

Een lekker warm badje of een stomend hete douche mag na een lange werkdag nog zo uitnodigend lijken, je houdt de temperatuur beter onder 37,5°C. "Warm water kan thermische brandwonden veroorzaken en verwijdert de natuurlijke oliën van de huid", aldus Prystowsky.

7. Suiker

Net als bakpoeder wordt suiker regelmatig aangeraden als natuurlijk scrubmiddel. Prystowsky legt uit waarom het ingredient eigenlijk veel te grof is voor onze huid: "Suiker is een scherp en hoekig kristal dat de huid kan snijden en de huidcellen kan beschadigen."

8. Vaseline

Hoewel vaseline het ideale middel lijkt om de huid te hydrateren, raadt Swann vaseline enkel aan voor droge en gesprongen lippen. "Vaseline is comedogeen, wat betekent dat de vettige structuur de poriën van de huid kan verstoppen en zwartje puntje ontstaan."

9. Azijn

In sommige DIY's wordt ook azijn als wondermiddeltje aangehaald. Nochtans bevat azijn zuren die schadelijk zijn voor de huid. "De zuurtegraad van de huid wordt beschermd zodat de pH-waarde constant rond 5 schommelt. Azijn zal net als bakpoeder de pH-waarde van de huid aantasten waardoor gist en bacteriën zich vermenigvuldigen en de huid meer kans loopt op infecties", waarschuwt Swann.