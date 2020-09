La Roche Posay Gesponsorde inhoud Take Care: Zo zorg je voor je huid tijdens je kankerbehandeling Aangeboden door La Roche-Posay

15 september 2020

De impact van een goede huidverzorging wordt vaak over het hoofd gezien in de strijd tegen kanker. Toch kampen 2 op de 3 patiënten met huidproblemen door de bijwerkingen van de therapieën. Dermatologe Hélène Binet van het dermatologisch centrum Skin Renaissance in Brussel legt uit hoe kankerbehandelingen de huid belasten en wat je kan doen om dit te verzachten.

“Tot voor kort kregen patiënten vooral chemo- en radiotherapie. Ondertussen werden de mogelijkheden uitgebreid met immuun- of hormoontherapie, zodat elke patiënt een behandeling op maat krijgt. Dat komt de kans op genezing ten goede maar de impact op de huid kan nog steeds groot zijn”, verduidelijkt dokter Binet. Het is belangrijk ons grootste orgaan optimaal te beschermen en te verzorgen, zowel voor als tijdens de behandeling.

Nieuwe rituelen

Het belang van aangepaste huidverzorging tijdens en na kankerbehandelingen werd lange tijd onderschat. Gelukkig staan ondertussen op heel wat oncologische afdelingen dermatologen en schoonheidsspecialisten paraat om patiënten te begeleiden. Ook de grote laboratoria en gespecialiseerde merken legden zich toe op de ontwikkelingen van specifieke verzorgingsproducten voor kankerpatiënten.

“De precieze neveneffecten verschillen naargelang de behandeling: je huid kan oncomfortabel en ruw aanvoelen, gespannen zijn, jeuken of zelfs schilferen. In het algemeen kun je stellen dat de huid veel kwetsbaarder en gevoeliger wordt”, aldus dokter Binet. Het komt er dus op aan ze met de grootste zachtheid te behandelen, met de juiste producten te verzorgen en zorgvuldig te beschermen tegen de zon om pigmentvlekken en verbranding te vermijden.

Omdat patiënten vooral nood hebben aan haalbare en eenvoudige rituelen, raadt de arts aan om de dagelijkse verzorging zo simpel mogelijk te houden. “Vereenvoudig en ga naar de essentie, maar doe het met de juiste producten en elke dag”, zegt ze.

Van kop tot teen

Een goede verzorging begint al meteen onder de douche, waar je best zowel je gezicht als je lichaam reinigt met een aangepast reinigingsproduct. Dermatologen raden in plaats van geparfumeerde reinigingsproducten het gebruik van fysiologische zeep of een neutrale wascrème aan. Je neemt trouwens beter een korte douche in plaats van een lang bad, want dat kan agressief zijn voor je huid en jeuk veroorzaken. Vervolgens is het belangrijk je goed af te spoelen, liefst met lauw water (dat is minder intrusief dan warm water) en je voorzichtig maar zorgvuldig droog te deppen met een zachte handdoek.

Daarna is het essentieel te zorgen voor een goede hydratatie met een voedende crème of balsem. Je begint daarbij best onderaan en werkt zo naar boven toe. “Naast je hals en decolleté mag je ook de uiteinden niet vergeten: voeten, tenen, handen en vingers vragen extra aandacht, onder andere omdat de nagels het hard te verduren krijgen tijdens sommige behandelingen.”

Dagelijkse hydratatie is ook voor je gezicht een must. Gebruik een specifiek product voor de kwetsbare huid rond je ogen. Dat kan je best in de koelkast bewaren voor een extra verkoelend effect. Vergeet ook je lippen niet en voorzie altijd een aangepaste hypoallergene zonnebescherming. Tijdens je oncologische behandeling is je huid namelijk veel gevoeliger voor zonnebrand en pigmentatie.

Bij de keuze van de producten kies je best voor gespecialiseerde producten met zo weinig mogelijk verschillende ingrediënten. Dokter Binet beaamt: “Hoe minder ingrediënten, hoe beter. Geef de voorkeur aan eenvoudige, hypoallergene hydraterende crème of balsem voor een gevoelige, atopische of intolerante huid, met een aangename textuur.”

Go with the glow

Misschien heb je een grauwe teint en kamp je met een vermoeide uitstraling. Kies dan voor aangepaste make-up. Basisregel is ook hier dat je producten zonder parfum en andere allergene stoffen gebruikt. Besteed voldoende aandacht aan de keuze van de meest geschikte fond de teint. Te donker oogt onnatuurlijk, te bleek doet je ziek lijken. Als je wilt, kun je je ogen aanzetten om je blik te structureren. Gebruik een wenkbrauwpotlood om eventueel de haartjes bij te schetsen: dat geeft meer expressie aan je gezicht.

Ook voor mannen

“Dit soort tips gelden overigens net zo goed voor mannen die een kankerbehandeling ondergaan”, aldus dokter Binet. “Ook zij kunnen hun uitstraling verbeteren en zich aldus beter in hun vel voelen. “Het lichaam is om te beginnen een geest die de machine aandrijft. Zorg dus voor jezelf, van binnen en van buiten. Aarzel niet om bij problemen een dermatoloog te raadplegen; die werkt samen met zorgverleners en kan de juiste producten aanraden. Zo kunnen patiënten zich opnieuw hun eigen imago toe-eigenen en vooruitkijken naar morgen.”

De self-care kit

Deze producten van La Roche-Posay zijn de perfecte partners in crime voor je dagelijkse huidverzorging. Het merk wordt aanbevolen door meer dan 90.000 dermatologen wereldwijd en werkt in nauwe samenwerking met medische professionals. Het resultaat zijn gespecialiseerde producten die focussen op een hoge tolerantie, gebruiksveiligheid en het verzorgen én verzachten van de huid.

Voor je gezicht

1. Intensief kalmerende verzorging: TOLERIANE ULTRA, La Roche-Posay

Technologisch geavanceerde formule waarvan de samenstelling beperkt is tot de essentie voor een uitsluiting van elk mogelijk irriterend of allergiserend bestanddeel. Na het reinigen voorzichtig aanbrengen op gezicht, hals en decolleté.

2. Herstellende kalmerende balsem: CICAPLAST BAUME B5, La Roche-Posay

Versnelt het herstel van beschadigde huid. Verrijkt met een mineralencomplex dat de aanmaak van nieuwe huidcellen stimuleert en met antibacteriële bestanddelen voor een beschermend effect. Niet kleverig en gemakkelijk uit te strijken.

3. Zonbescherming: Anthelios KA, beschermingsfactor 50, La Roche-Posay

Bescherming tegen UVB- en UVA-straling. De antioxiderende formule herstelt en kalmeert de huidbarrière.

Voor je lichaam

4. Relipiderende wascrème: Lipikar AP+ Syndet, La Roche-Posay

Anti-irritatie, anti-jeuk, anti-wrijving en hypoallergeen. Voor gebruik in de douche: laat in je hand schuimen en breng aan op de vochtige huid. Spoel af.

5. Relipiderende lichaamsbalsem tegen krabben: Lipikar AP+M Balsem, La Roche-Posay

Verzacht de huid onmiddellijk en vermindert het krabben. Dankzij zijn efficiënte anti-terugvalwerking worden de piekperiodes van droogte en jeuk beter gespreid. De crème voedt de huid en helpt de huidbarrière herstellen.

Alle producten zijn te verkrijgen bij de apotheker

Meer informatie over de producten en hun gebruik vind je op deze pagina.