Swimwear-merk Jungle Society matcht Braziliaanse flair met Belgisch minimalisme Margo Verhasselt

28 mei 2018

11u05 0 Style Braziliaanse flair in hartje België? Daar tekenen wij voor. Ze woont al zo'n tien jaar in Brussel maar draagt haar geboortestad Rio steevast mee in haar hart. Amanda Cortez de Murga verenigt met haar nagelnieuw badpakkenmerk Jungle Society de Braziliaanse zwoelheid met typisch Belgisch minimalisme.

Deze eerste collectie van Jungle Society brengt het beste van twee werelden: Braziliaanse cultuur met flatterende snits en de minimalistische elegantie “op zijn Belgisch”. De collectie komt in twee motieven die Amanda persoonlijk ontwikkelde: een heel sobere “jungle”-print en een kleurverloop van pasteltinten. De volledige collectie werd met de hand vervaardigd in Brazilië, in ateliers die voorbehouden zijn voor vrouwen, zodat ze in een veilige omgeving kunnen werken, profiteren van een medische dekking en kunnen voorzien in de behoeften van hun gezin, en dit te midden van een sociale context die niet altijd gunstig is.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, ziet de collectie er erg mooi uit en zorgt ze er ook voor dat jij dat ook doet. Zo geeft de snit van de bikini’s en de badpakken de billen een lift en geeft de taille meer vorm.

De collectie bestaat uit 47 varianten, ontworpen om het silhouet te flatteren – elk stuk is een bijzonder performante shapewear. Van 120 euro tot 290 euro, online te koop.