Suzi Grant is 68 jaar én blogger: "Ik voel me niet langer onzichtbaar, zoals toen ik vijftig was, en zo zou jij je ook niet moeten voelen" Charlotte Dierckx

05 maart 2018

10u14

Bron: The Independent 0 Style Hoewel de Britse Suzi Grant niet de enige vrouw op leeftijd is die haar leven deelt op Instagram, bewijst de 68-jarige blogger met Alternate Ageing wel dat leeftijd écht maar een nummertje is en stijl geen leeftijdsgrens kent. "Je l eeftijd mag geen reden zijn om je passies te laten varen."

Toen Alternate Ageing in 2014 het levenslicht zag, was dat voor Suzi Grant niet alleen een manier om haar passie voor mode opnieuw leven in te blazen, het was ook een platform om mensen boven de 50 jaar aan te moedigen om hun leeftijd te omarmen en hen te helpen om een gezonder en gelukkig leven te leiden.

"Ik begon met bloggen nadat ik geïnspireerd raakte door de documentaire Advanced Style, waarin de inmiddels beroemde Ari Seth Cohen op pad gaat om foto's te maken van vrouwen in New York City en ver daarbuiten", vertelt Suzi Grant aan The Independent. Drie jaar later is haar blog een succesvolle mix van modetips, gezondheidsadviezen, recepten en andere nieuwtjes waarmee ze gelijkgestemde vrouwen aanmoedigt om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen, ongeacht hun leeftijd.

Zelf voelde Grant zich omwille van haar oudere leeftijd voor een lange tijd genegeerd door de maatschappij, maar dankzij haar blog heeft de vrouw meer zelfvertrouwen dan ooit tevoren."Ik voel me niet langer onzichtbaar, zoals toen ik vijftig was, en zo zou jij je ook niet moeten voelen", schrijft ze op haar blog.

Hoewel Grant een gezonde levensstijl predikt, hield ze er enkele jaren geleden zelf nog een heel andere manier van leven op na. Als tv-presentatrice en radioverslaggeefster voor onder andere Sky News en BBC Radio 4 greep de vrouw regelmatig naar genotsmiddelen als alcohol en sigaretten. Maar toen haar moeder zo'n twintig jaar geleden op 63-jarige leeftijd het leven liet aan een hartaanval, besloot Grant haar leven te keren. Omgeschoold tot voedingsdeskundige en met drie boeken op haar palmares heeft ze nu haar zinnen gezet op het stimuleren van ouderlingen om het beste uit zichzelf te halen 'door er goed uit te zien en je geweldig te voelen'. "Want zelfs op oudere leeftijd mag je laten zien dat je stijl hebt, plezier maakt en avonturen kunt beleven."

Fun in the Sun despite our Siberian temperatures❄️had to share a couple of photos of my new #vintagestyle jeans from @frenchconnection_official, my old vintage shirt from Oz, and my gorgeous new Pudding Lane, Hobo bag from @radleylondon I am now ready for Spring 🌸when it arrives. Happy Weekend dear friends. Stay warm❄️ Een foto die is geplaatst door null (@alternativeageing) op 24 feb 2018 om 16:47 CET