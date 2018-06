Supporteren in stijl: ontwerpers Virgil Abloh & Kim Jones introduceren Nike voetbaltenues Timon Van Mechelen

04 juni 2018

13u40 1 Style Het WK nadert met rasse schreden en dat vraagt om een gepaste supporter-outfit. Uiteraard is er niets mis met een truitje in de landskleuren dat je gratis hebt gekregen bij een bak bier, maar het kan ook stijlvoller voor wie dat wil. Ontwerpers Virgil Abloh, oprichter van Off-White en Kim Jones, ontwerper bij Dior Homme, creëerden hun eigen voetbalcollectie voor Nike.

Abloh vindt dat voetbal hem de kans biedt om zijn interesse in een sportieve stijl samen te brengen met herinneringen uit zijn jeugd, toen hij naar hiphop luisterde op weg naar de voetbalwedstrijden op de middelbare school. Zijn collectie valt nog het best te omschrijven als fel, opvallend en vol genuanceerde visuele accenten. Het bevat onder andere zwart-witte voetbaltenues met oranje accenten, een hoodie en een geüpdatete versie van de Flyknit Zoom Fly sneaker die Abloh voorzag van bollen, een verwijzing naar waar de voet de bal raakt.

De collectie van Jones is iets subtieler. Hij ging aan de slag met het traditionele tenue (de short, het truitje en opwarmingsvest) en maakte er splinternieuwe modellen van die spelen met de perceptie van de lichaamsvorm. Zijn collectie werd geproduceerd door Italiaanse vakmannen en is geïnspireerd op de Londense punkstijl van de jaren zeventig en tachtig. Qua sneaker voegde hij zijn lievelingsmodellen, de Footscap, de Vandal en de Air Max 97, samen tot één. Door ze samen te brengen in één schoen breng ik een eerbetoon aan punk, maar dan met een uitgekiend eindproduct waar de vakkennis van afstraalt”, zegt Jones.

De Nike x Kim Jones “Football Reimagined” collectie is vanaf 7 juni beschikbaar op nike.com en bij geselecteerde verkooppunten wereldwijd. De Nike x Off White “Football, Mon Amour” collectie is vanaf 14 juni beschikbaar op nike.com en bij geselecteerde verkooppunten wereldwijd.