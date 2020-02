Supersterren richten zich op lifestyle, maar de kritiek is luid: “Het doeltreffendste middel tegen stress? Rijk, blank en bevoorrecht zijn” Roxanne Wellens

13 februari 2020

15u49

Bron: The Guardian 0 Style Dat Dat vaginakaarsen tegenwoordig een ding zijn, heeft actrice Gwyneth Paltrow al bewezen. Met ‘ Goop ’, haar eigenzinnig wellness- en lifestylebedrijf dat ondertussen 300 miljoen euro waard is, veroverde ze de wereld. Verschillende beroemdheden zoals Victoria Beckham en Kourtney Kardashian voelden zich geïnspireerd en sprongen mee op de lifestyletrein.

Lifestyle zit in de lift. De voormalige Spice Girl Victoria Beckham richtte met ‘World of Victoria Beckham’ een lifestylewebsite op, waar ze bijvoorbeeld op deelt welke koolhydraatarme snacks ze eet na het sporten. Iemand zin in gegrilde octopus? Naast recepten staan er ook tips en producten voor vrouwen die hun beste, glutenvrije leven willen leiden. Zo raadt Beckham een gezichtsserum aan van €192, waarmee ze zichzelf “elke dag empowered”.

Libidobooster

Het Australische supermodel Elle Macpherson bracht onlangs libidoboosters op de markt voor koppels, die hun uithoudingsvermogen willen verhogen in bed. De boosters komen in de vorm van zakjes en moeten je mentale welzijn ondersteunen, ontspannen en ervoor zorgen dat je lijf beter om kan met stress. Een kuur van 2 weken kost je zo’n €101.

Tot slot is er Kourtney Kardashian en haar website ‘Poosh’, waarop je, net als op de site van Beckham, recepten vindt voor glutenvrije cake en allerlei tips voor een beter, gezonder of sexyer leven.

Jade yoni-ei

De kritiek op de dames klinkt luid. “Ik zou lang kunnen doorgaan over hoe gemeen het is van die rijke vrouwen om onze angsten over ons lichaam zo te verdraaien”, klinkt het in de Britse krant ‘The Guardian’. “Ik zou kunnen vragen waarom er op de ‘World of Victoria Beckham’ nauwelijks recepten staan met koolhydraten. Ik zou kunnen zeggen dat rijk, blank en bevoorrecht zijn, de enige en beste manier is om de stressrespons van het lichaam te verbeteren en mentale stabiliteit te garanderen. Maar ik wil vooral zeggen dat ik het beu ben en dat die sterren een yoni-ei van jade naar binnen moeten schuiven. Stop de Goop trein. Ik wil eraf.”