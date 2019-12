Supersize please: laat het breed hangen met deze extra large tassen LDC

06 december 2019

07u56 0 Style De modewereld zoekt graag uitersten op, en dat geldt ook voor handtassen. Niet alleen de piepkleine De modewereld zoekt graag uitersten op, en dat geldt ook voor handtassen. Niet alleen de piepkleine microhandtas is een, wel ja, grote trend. Ook de oversized versie scheert hoge toppen. Wij zetten onze 8 favoriete exemplaren voor jou op een rijtje.

Groot, groter, grootst. Dat is het motto van de oversized handtas. Lekker handig, zou je denken, want je krijgt er alles in kwijt. Tot je de nieuwste creatie van Opening Ceremony ziet. Het Amerikaanse label heeft er eentje ontworpen waar je niet alleen je portemonnee, smartphone, agenda, leesboek, paraplu en sjaal in kwijt kunt, maar waar je ook zelf in kunt gaan zitten ...

Een zekere Nicolas Heller heeft er zijn hobby van gemaakt om bizarre taferelen op straat in New York te spotten, en die vervolgens te posten op Instagram. Dat leverde hem al meer dan 260.000 volgers op. Hij plaatste ook een grappig filmpje over de supergrote tas van Opening Ceremony online. Op de video is te zien hoe een vrouw door de knalgele tas amper door de toegangspoortjes van een metrostation geraakt.

Het Amerikaanse modemerk heeft ondertussen laten weten dat ze de tas binnenkort zullen verkopen. Wanneer is nog niet geweten. Volgens modebijbel Vogue zal het accessoire verkrijgbaar zijn in 2 kleuren - zwart en fluogeel - en een prijskaartje hebben van € 88.

In afwachting zullen we het nog even moeten stellen met shoppers van een ietwat normalere grootte. De leukste oversized tassen van het moment:

1/ Arket, € 99, online en in de winkels te koop.

2/ Dries Van Noten, € 635, online te koop.

3/ Monki, € 10, online en in de winkels te koop.

4/ Lucca Baldi, € 324, te koop in de NINA Shop.

5/ Aesaert, € 410, online en in de verkooppunten te koop.

6/ Kaai, € 745, online en in de verkooppunten te koop.

7/ Becksöndergaard, € 47,95, online te koop.

8/ Mango, € 79,99, online en in de winkels te koop.