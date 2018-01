Supermodel Nina Agdal haalt uit naar magazine dat haar "te dik" vindt TVM

12u50 4 Instagram @ninaagdal Style Deens topmodel Nina Agdal poseerde al voor Victoria’s Secret en Sports Illustrated, ze datete een tijdje met Leonardo DiCaprio en wordt met haar ranke figuur met aanwezige vrouwelijke vormen door velen gezien als dé belichaming van de ideale vrouw. Dat zelfs zij “te dik” werd bevonden door een magazine, maakt haar dan ook – terecht – kwaad. Op Instagram schreef ze er een open brief over.

“Ik ben vandaag erg teleurgesteld en verbijsterd over de harde realiteit van deze industrie. Een paar maanden geleden stemde ik toe om samen te werken met een creatief team van mensen waar ik in geloofde en waar ik al lang mee wou samen werken,” steekt de 25-jarige Nina Agdal van wal op Instagram.

Met die samenwerking doelt ze op een covershoot en interview met een niet nader genoemd tijdschrift. Op het laatste moment werden die teruggetrokken omdat het “haar talent niet goed reflecteerde” en “niet bij de doelgroep van het tijdschrift paste”. Maar waar Agdal zich nog het meest aan stoort, is dat de uitgever haar ook meedeelde dat haar uiterlijk niet overeen kwam met haar portfolio. Ook dat ze niet in de sample sizes paste, vonden ze niet kunnen bij het magazine.

Onrealistische druk

“Iedereen die ook maar een béétje geïnteresseerd is in mij, weet dat ik niet het lichaam heb van het gemiddelde model. Ik ben atletisch gebouwd en heb gezonde vrouwelijke vormen. Na een moeilijk jaar waarin ik een stap terug heb gezet van de onrealistische druk van deze industrie, liep ik deze fotoshoot binnen als een 25-jarige vrouw die goed in haar vel zit en gezonder is dan ooit tevoren. Ik ben niet gebouwd als een catwalk model en ben ook nooit zo mager geweest,” gaat ze verder.

“Ik ben er trots op dat mijn lichaam geëvolueerd is in vergelijking met toen ik als zestienjarig meisje begon te werken als model met ongezonde eetgewoontes. Jullie zouden je moeten schamen.” Ze sluit haar openhartige boodschap op Instagram af met een oproep tot meer positiviteit. “Ik heb deze post geschreven, omdat ik aandacht wou vestigen om een probleem dat vele malen groter is dan mezelf en zoveel andere mensen raakt. En dan heb ik het niet alleen over de mode-industrie. Laat ons een manier vinden om elkaar sterker te maken in plaats van elkaar de hele tijd af te breken,” besluit ze.

De reacties op haar post zijn alvast unaniem lovend en positief. In een filmpje bedankt ze iedereen voor alle steun die ze heeft gekregen.

I really wanted to take a minute and thank each and every one of you for all your support. I know this is just the beginning but I promise to keep fighting for a future where we all lift each other up, celebrate our bodies and truly love one another. ♥️♥️♥️ Een foto die is geplaatst door null (@ninaagdal) op 14 jan 2018 om 21:43 CET