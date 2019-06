Summer is coming! De 5 leukste tassen voor komend seizoen Jade Van der Stockt

21 juni 2019

08u02 0 Style Een vrouw heeft nooit – ik herhaal nooit – te veel handtassen. Zeker niet in de zomer; het hoogseizoen voor daguitstappen, reizen en terrasjes. Hier de favorieten uit onze lijst.

Strand en stijl

Rieten handtassen zijn dé zomerhit. Deze beige rieten tas met opvallend rond houten handvat staat heel chique. Je kan hem stijlvol dragen op zowel feestjes als op het strand.

1. Handtas met houten handgreep – Veritas (29,99 euro)

Gracieus gestreept

Deze handtas en een dagje shoppen zijn twee handen op één buik. Zeeën van ruimte voor al je spullen en toch straal je zomerse klasse uit. Hier bovenop maakt deze shopper met al zijn kleuren zelfs de simpelste outfit vrolijk.

2. Gestreepte canvas shopper – Zara (29,95 euro)

Geel geler geelst

Felle kleuren zijn niet weg te denken uit de zomercollecties. Dit unieke model is dan ook gedoopt in het zonnebloemgeel. Instant zomerse happiness als je hiermee op stap gaat!

3. Monte Miletto – Pia Sassi (189 euro)

Rijkelijk roze

Een oudroze tas staat prachtig op een witte outfit of fleurige jurk. Deze kwalitatieve handtas van Michael Kors is de perfecte fit voor zonnige feestelijkheden. Een chique en fris item dat niet mag ontbreken in jouw zomergarderobe!

4. Oudroze handtas met gouden afwerking - Michael Kors (325 euro)

In het riet

Wat geeft deze handtas een leuk accent aan jouw outfit! Een stijlvol kunstwerkje om al jouw essentials in op te bergen.

5. Grete Grab Handtas – Topshop (45,99 euro)