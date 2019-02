lentecollectie Gesponsorde inhoud Styliste Sarah Roelstraete tipt: lentefeestoutfits met wow-effect voor kids Aangeboden door C&A

14 februari 2019

07u00 0 Style Daar is de lente! Daar zijn de feestjes! Daar zijn de leuke kinderoutfits! Styliste Sarah duikt in de lentecollecties en gaat op zoek naar feestoutfits met een wow-effect. Ze verklapt wat dit voorjaar trendy is. En welke klassiekers blijven.

ID-kit Sarah Roelstraete

Sarah houdt van mooie dingen. En heeft er zelfs haar werk van gemaakt. Ze combineert de tofste kledingstukken en accessoires voor leuke fotoshoots voor onder andere tijdschriften, modelabels en reclamebureaus. Commercials tot in de puntjes stylen? Kan ze ook!

“Voor de kinderen van Instagrammama Liesellove, Axelle (6) en Baptiste (3), combineer ik klassieke items met stoere elementen. Een blazer met bermuda geef je bijvoorbeeld een speelse twist door er gekke kousen bij te dragen. En Axelle is een stoere prinses met haar typische feestjurk in combinatie met een denim jasje en sportieve schoenen.”



En dat is ook meteen een van de lentetrends: sporty spice! “We zien veel verschillende shorts, sweaters, leggings en zelfs joggingbroeken. Om het iets feestelijker te maken, kies je voor een glanzende legging of een trui met pailletten. Zelfs voor de jongens!”

Californian twist

Pastel is ook dit jaar weer helemaal in. Met koraal als dé trendkleur. “Meisjes mixen het met pastelgroen en fris roze, voor jongens is het hip met blauw of beige. Het doet je wegdromen. Naar een zonovergoten strand met palmbomen en veel happiness.” Ook in de feestcollectie voel je die Californian twist: subtiele palmboomprints, grappige T-shirts en veel shorts. “En hét zomeritem bij uitstek voor coole meisjes is de culotte. Zo’n losse, wijde driekwartbroek geeft een feestelijke outfit een stoer kantje.”

Klassiek met vrolijke touch

Een absolute blijver is de marinetrend. “De mix van bollen en strepen in blauwwit blijft leuk. De look is een tikje retro, met sixties jurkjes en strikjes. En gilets voor de jongens. Geef er een vrolijke touch aan met gekleurde sneakers of een gekke diadeem.” En natuurlijk is goud ook dit voorjaar weer van de partij. “Mooi met wit, waardoor een klassieke look nét iets funkyer wordt.”

