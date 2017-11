Style Secrets van Lore Van Keer: "Als het liefde op het eerste gezicht is, mag het geld rollen" Sophie Vereycken

Ze is dagelijks bezig met mode, in de vorm van de mooiste juweelontwerpen. Het zal dan ook niemand verbazen dat Lore Van Keer er zelf ook uitziet om door een ringetje te halen. Haar geheim? Zelfvertrouwen, zwart, en af en toe een designerhandtas.

Hoeveel tijd heb je nodig om je ’s morgens klaar te maken?

’s Ochtends heb ik toch graag twintig à dertig minuutjes om me klaar te maken. Ik doe gewoon alles graag op het gemak in de vroege uurtjes. Natuurlijk zijn er wel van die dagen waarop ik de deur niet uit ga voor ik vijf keer iets anders heb aangetrokken. Dan haal ik dat halfuur wel niet (lacht).

Hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan kleding?

Dat varieert heel hard. Ik ben meer fan van de winter dan de zomer, dan geef ik dus ook al iets meer uitgeven dan tijdens de warme maanden. Ook de aankoop van schoenen of een handtas maakt dikwijls het verschil. Net als juwelen zijn dat voor mij items die je outfit helemaal bepalen, en ik hou wel van designerstuks af en toe.

In welke stukken investeer je, waar bespaar je op?

Als het liefde op het eerste gezicht is, mag het geld wel rollen. Meestal zijn dat ook zwarte items, waarvan ik weet dat ik ze heel waarschijnlijk veel zal dragen. Ik vind het ook leuk om een basic te combineren met een designeritem. Een kledingstuk dat net het juiste verschil maakt is voor mij een item om in te investeren. Dat kan een jurk of jas zijn, maar zeker ook schoenen of een handtas. Functionele dingen zoals sokken of panty's, daar kan ik geen geld aan geven. Ik slaag er nu eenmaal altijd in om ze stuk te maken.

Een opvallend juweel kan je look transformeren Lore Van Keer

RV

Welk item uit je kleerkast zal je nooit weggooien? Waarom?

Een jurk van Isabel Marant. Ondertussen is ze helemaal afgedragen, maar het blijft een heerlijke comfy dress die voor elke gelegenheid past. En met de juiste schoenen maak je de jurk in een handomdraai casual of net erg chic.

Wat zou je elke dag kunnen dragen? Wat is je go-to outfit?

Je kan mij uittekenen in een oversized hemdjurk met iets langere jas over. Heerlijk comfortabel, en je kan het zowel met iets stoers als iets chic dragen. Meestal combineer ik het met een sneaker of geklede schoen voor een totaal verschillende outfit, maar ik experimenteer ook met het openlaten van de knoopjes of een jeansbroek eronder.

Wat draag je voor een belangrijke werkmeeting?

Dat hangt erg af van het moment. Meestal zal het echter een broek zijn met een geklede langere jas of een jurk waar ik me goed in voel. Wel kies ik bijna altijd voor zwart, dat oog niet té opvallend, en ik voel me er goed en zelfzeker in.

Lees verder onder de foto.

Hoe maak je een outfit sexy?

Het soort materiaal speelt daarin een grote rol, vind ik. Of een detail dat is uitgewerkt, zoals een originele uitsnijding, assymmetrie, de nadruk op een bepaald stiksel, ... Sexy is niet meteen een korte rok of een diepe decolleté, maar het zelfvertrouwen dat je uitstraalt in een bepaalde outfit. En dat kan alleen in een outfit waar je je goed in voelt. Ook een leuke jas, speciale schoenen of een opvallend juweel kan je look transformeren.

Hoe kan je trends volgen maar toch ook origineel blijven?

Eigenheid en persoonlijke stijl zijn cruciaal. Maar ook accesoires maken het verschil, of een persoonlijk juweel natuurlijk.

Wat was je laatste aankoop?

Een handtas van Martin Margiela.