Style Secrets Tiany Kiriloff: hoe blijft ze stijlvol met drie kleintjes in huis?

18u02 0 Dirk Alexander Style Ze is een van de beroemdste stijliconen van ons land, ze reist de wereld zond voor fashionevents en ze heeft thuis ook nog een drie kleine fashionista's rondlopen. Als er iemand is van wie we graag wat stijlgeheimen afkijken, is het wel Tiany Kiriloff. We kregen een inkijk in haar zeven kleerkasten. Spoiler: er zitten maar liefst 329 paar schoenen in en 37 gestreepte hemdjes.

Hoeveel tijd heb je nodig om je ’s morgens klaar te maken?

"Als mama van 3 heb je helaas maar 10 minuten de tijd, douchen, smeren tot 7 crèmes per dag (lacht) en weg. En dan neem ik meestal het eerste dat mijn pad kruist uit mijn kast, ik denk daar niet over na betreft de wekelijkse rush."

Hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan kleding?

"Dat hangt er vanaf, ik probeer te doseren en liefst zo weinig mogelijk uit te geven. Maar dat lukt me niet iedere maand. Ik ben verzot op wat de Belgen ontwerpen denk Sofie D’Hoore, Christian Wynants, Dries Van Noten. Maar 2 keer per jaar laat ik me extra goed gaan tijdens daarom zijn de stockverkopen in Antwerpen, de Belmodo Fashion Days het ideale moment om designers te shoppen. Dit najaar kan je er terecht van 6 tot 12 november."

In welke stukken investeer je, waar bespaar je op?

"Ik koop graag stukken, die lang zullen meegaan dat mogen ook uitgesproken stukken die toch tijdloos zijn. Ik ben op dit moment verzot op de trenchcoat van Céline: deze grote ruiten mantel zorgt ervoor dat je zowel opgekleed als sporty er in 1 wip helemaal top uitziet."

Welk item uit je kleerkast zal je nooit weggooien? Waarom?

"Mijn grootste handtassen investering ooit is de Chanel 2.55. Deze heb ik 10 jaar geleden bij SN3 in Antwerpen gekocht. Ik weet het nog zo goed, het was de dag voor ik bevallen ben van mijn eerste dochter Yéléna. Later is ze voor haar. Ik heb ook een IWC horloge en mijn lovebracelet van Cartier die zullen voor altijd blijven. Ik wil ze graag delen met mijn dochters."

Wat zou je elke dag kunnen dragen? Wat is je go-to outfit?

"Dat verandert bij mij regelmatig, nu ben ik helemaal verzot op mijn Sofie D’Hoore oversized blazer in kaki. En dan draag ik die een hele tijd non-stop. Ik combineer ze heel graag met echt alles wat ik aantrek."

Wat draag je voor een belangrijke werkmeeting?

"Het is belangrijk dat ik me heel goed voel als er een zakelijk gesprek volgt. Mijn tip is, trek iets aan wat vrouwelijkheid uitstraalt, waarin je je comfy voelt, zonder daar in je sloffen te moeten zitten hé (lacht). Hoe beter je je voelt, hoe meer je dat afstraalt op de mensen waarmee je samenwerkt hoe beter het resultaat."

Valeriya Maltsava

Hoe maak je een outfit sexy?

"Ik hecht eigenlijk geen belang aan sexy die definitie is voor mij niet strak en aansluitend. Ik houd bijvoorbeeld enorm van aparte accenten, denk aan een rugdecolté. Heel classy en verrassend. Er moet zeker een balans zijn in wat je draagt. Ik houd van super stiletto’s maar dan bijvoorbeeld met boyfriend jeans. Of van een minirok maar dan met sneakers, of loafers. Zo ben je nooit overdressed."

Hoe kan je trends volgen maar toch ook origineel blijven?

"Door gewoon je eigen ding te doen, er zijn 1000 en 1 trends, kies er gewoon uit waarin je je goed voelt. En kijk naar je eigen lichaam, je moet trends eigen maken en zo wordt je origineel en het gebruik van accessoires is ook wel belangrijk. Oorbellen mogen niet mankeren bij mij, ik voel me naakt als ik geen oorbellen aanheb (lacht)."

Een dagje op stap met de kids? Wat draag je dan?

"Platte schoenen zowel sneakers als loafers, of instappers, die er leuk uitzien. Maar ik hoef daarom niet perse in jeans met sweater op stap. Dat kan ook perfect met een leuke rok, een jurk. Een tip voor wanneer je met de baby op stap bent, draag prints, als er vlekken van komen, geen kat die het zal merken (lacht)."

Wie is jouw stijlicoon?

"Ik heb er een paar, ik ben al van kleins af grote fan van Frida Kahlo ze was een meesteres in kleur & accessoire gebruik en blijft de wereld inspireren met haar bijzondere wereld. Ik ben ook grote fan van de Scandinavische streetstyle darlings, al die vrouwen uit het Noorden hebben bijzonder veel stijl. Voor mij is de Deense Pernille Teisbaek een topper. En van Belgische bodem heb ik bijzonder veel bewondering voor Inge Onsea, de leading van Essentiel, de meest kleurrijkste onderneemster en persoonlijkheid van ons land wat mij betreft. Ze zei me ooit, beter slechte smaak dan geen stijl. Geweldig toch!"

Tiany, The Good Life, tussen luiers & stiletto's van Tiany Kiriloff € 24,99 uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts

Borgerhoff & Lamberigts