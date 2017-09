Style Secrets: Marie Martens is een Belgische handtassenontwerpster NINA redactie

11u00 0 mariemartensparis Style Marie Martens startte een Belgisch handtassenmerk met haar eigen naam. Ze woont en werkt in Versailles, maar komt oorspronkelijk uit Gent. Ze woonde eerst in Parijs, maar met haar gezinnetje zocht ze wat meer groen op. Ze deelt met ons haar stijltips!

Hoe ziet je ochtendritueel eruit?

Om tijd te winnen 's morgens heb ik al geleerd dat het best is dat ik voor het slapengaan er even over nadenk of zelfs mijn outfit al klaarleg. Dit is heel efficiënt gebleken bij mijn dochtertjes Juliette en Pauline en nu doe ik het ook voor mezelf. Al ben ik geen ochtendmens, 's morgens ben ik in 10 minuten klaar: een hete douche, Clinique dagcrème, Nuxe olie smeren, beetje Benefit mascara, een vleugje Guerlain zonnepoeder, mijn favoriete Frederic Malle parfum én knalrode Chanel lippen. Maar als ik het écht niet weet, dan trek ik mijn sportoutfit aan en ga ik eerst joggen in het park van het kasteel in Versailles.





Nuxe

Hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan kleding?

Mijn man leest mee, dus dat is een groot geheim! (lacht) Maar ik denk dat ik toch een beetje aan "basics-koopzucht" lijd én reeds een mooie collectie "Matchesfashion-dozen" heb. Want bij hén koop ik voor de verpakkingsdozen, hihi. Maar het liefst ga ik toch impulsief shoppen in mijn favoriete multibrand winkels die persoonlijkheid, leuk advies & service uitstralen.

In welke stukken investeer je, waar bespaar je op?

Voor mij gaat het écht om de accessoires of een mooie jas, maar een zoveelste kasjmier trui vind ik ook altijd noodzakelijk. Waar ik eigenlijk te veel in investeer is in mooie, goede schoenen. Telkens zeg ik dan "dit is nu écht het laatste paar dat nog ontbrak", dit is écht een basic must-have die het "af" maakt en kan ik op alles dragen... maar een maand later val ik precies terug in herhaling. Mijn laatste verslaving zijn Church's mocassins of brogues. Ik heb ondertussen 6 paar en dacht ooit dat mijn eerste ook de laatste gingen zijn. Vroeger had ik hetzelfde met handtassen, maar dat heb ik opgelost met mijn eigen label (lacht).

En het minst zou ik uitgeven aan lingerie dan. Sinds mijn eerste bh-tje koop ik bij Princesse Tam-Tam en dat is nog steeds zo, en dan nog meestal in solden, steeds hetzelfde modelletje in verschillende kleuren.

Church's

Welk item uit je kleerkast zal je nooit weggooien?

Mijn Yves Sint Laurent zwarte lederen perfecto. De garderobe-investering van mijn leven, dat wordt ongetwijfeld een familiestuk. Én ook nog een paar gouden Morobé boots met strikje. Ik kan er niet op lopen -ik draag vooral platte shoenen- maar die staan zo mooi onder een stolp in mijn salon. Die zijn misschien later voor mijn dochter Pauline, die nu 5 jaar is, want zij kan er wél al met stappen. En mijn collectie Hermes foulards die blijft ook!

Wat is je go-to outfit?

Een wit hemd en een zwarte lederen midi-rok, of mijn jeans jumpsuit van Isabel Marant. Ik ben trouwens op zoek naar een reserve exemplaar, want ooit gaat die té versleten zijn. Maar voor mijn studiowerk trek ik gewoon een losse broek aan met een aangename witte t-shirt (Petit Bateau of June 7.2) en witte baskets. Het moeilijkste vind ik mijn haar, wat moet ik daar mee? Sedert ik in Parijs woon, draag ik vaker een hoed of draai ik gemakkelijk een Hermes foulard rond mijn hoofd; dit heeft me al op veel bad hair days gered en staat altijd leuk, chic en toch een beetje rock&roll.

Labellov Hermes foulard

Wat draag je voor een belangrijke werkmeeting?

Het leuke aan mijn job is dat ik echt kan dragen wat ik wil, zonder erover te hoeven nadenken wat wel of niet kan. Meestal ga ik voor heel sober en basic, én vaak een eenkleurige jumpsuit (Astrid Elisée) als het formeler wordt, maar dan zorg ik wel voor een pittig gedurfd detail of draag ik het met een -iets minder sober- accessoire erbij.

Hoe maak je een outfit sexy?

Haha dit is nu eens een vraag die ik me niet vaak stel... euh... gewoon met rode lippen, verzorgde wenkbrauwen én een oprechte glimlach!

Wie is jouw stijlicoon?

Jenna Lyons voor haar eigenzinnige mix and match die toch klassevol blijft. Alexa Chung omdat ze preppy-girly is en rock&roll glam uitstraalt.

En tot slot Caroline de Maigret voor haar effortless Parisienne chic!