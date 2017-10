Style Secrets: Catharina is head of design bij Fred + Ginger Eva Van Driessche

11u04 1 Fred + Ginger Style Wat dragen vrouwen die in de mode werken zelf? Wij vroegen het ons af en nemen elke zaterdag een kijkje in de kleerkast van een stijlvolle vrouw. Catharina Bossaert werkt achter de schermen bij het ontwerpen en kiezen van collecties voor Belgisch modemerk Fred + Ginger, waar onder andere de kinderkleding van Fred & Ginger bij hoort, maar ook de vrouwencollectie Ginger.

Wat is je go-to outfit?

Altijd een broek. Daar voel ik me gewoon comfortabel en vrij in. Je zal mij dus veel zien in de wijde broek uit de collectie voor deze winter. Ik zorg ervoor dat mijn broeken altijd uitgesproken zijn en opvallend. En dat in combinatie met schoenen die karakter uitstralen. Maar ik ga altijd voor platte schoenen.



In wat investeer je, waarop bespaar je?



Ik investeer eigenlijk in alles (lacht). Ik koop stukken die lang meegaan en omdat ik een tijdloze stijl hebt lukt dat ook.

Ginger AW17

Lees ook Style secrets: Amélie is modejournaliste bij Belmodo

Hoe bewaar je een eigen stijl terwijl je toch nieuwe collecties volgt?

Door te kiezen wat je zelf graag ziet en waar je goed mee staat. Het heeft geen zin om een trendkleur te volgen, als die jou niet mooi staat. En als je sober bent van stijl, hoef je geen gekke prints te dragen net omdat die dan in de mode zijn.



Wat draag je voor een belangrijke meeting?



Wij kunnen gelukkig alles dragen op het werk! Dus ik kies iets waar ik me goed in voel, waar ik zelfvertrouwen in uitstraal. Een broek dus (lacht)!



Hoe belangrijk zijn accessoires?



Ik kies ze vooral op functionaliteit: sober, maar handig. Een paar mooie warme sokken, een wollen sjaal voor de winter. That's it.

Ginger AW17

Hoe ziet je ochtendritueel er uit?

Ik ben er wel mee bezig, want kleding is belangrijk voor mij. Maar ik ben geen ochtendmens, dus het mag niet uit de hand lopen. Vaak weet ik op voorhand al wat ik ga dragen en pas ik het dan eventueel aan het weer van de dag aan.



Welk kledingstuk zal je nooit wegdoen?



Ik doe bijna niets weg! Tot grote vreugde van mijn dochter, die af en toe in mijn kleerkast duikt.



Hoe maak je een outfit sexy?



Dat hangt van vrouw tot vrouw af. Accentueer waar jij je goed bij voelt en kijk naar je eigen proporties. Heb je een mooie taille, een indrukwekkend decolleté of prachtige benen? Zet die in de kijker.