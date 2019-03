Studie toont aan dat duurzame mode veel meer is dan een trend Liesbeth De Corte

13 maart 2019

17u03 0 Style Vroeger werd duurzame mode stante pede gelinkt aan geitenwollensokken en lompe truien. En nu? Nu lijkt de trend populairder te worden bij het grote publiek, en dat wordt ook bevestigd door onderzoek.

De harde feiten: er wordt 400% meer kleding geproduceerd dan 20 jaar geleden. Tegelijk gooien we onze kledingstuks veel sneller weg. Tijdens het productieproces verspillen we duizenden liters water én komen er een pak chemicaliën in wereldwijde watersystemen terecht. Het is dan ook geen verrassing dat de mode-industrie een van de meest vervuilende ter wereld is.

Het enige positieve? Langzaam maar zeker begint het door te dringen dat fair fashion des te belangrijker is. Dat blijkt ook uit een studie van de internationale modezoekmachine Lyst. Het modeplatform heeft alle zoekopdrachten van 2018 onder de loep genomen. Ter verduidelijking: dat zijn meer dan 100 miljoen zoekopdrachten van 80 miljoen shoppers uit 120 landen. Een heleboel dus.

Lang leve vintage

Daaruit blijkt dat de zoekopdrachten naar duurzame mode het laatste jaar met 66% zijn toegenomen. Het gaat dan over woorden als ‘ethische labels’, ‘organisch katoen’, ‘duurzame jeans’ of ‘econyl’ (een duurzaam materiaal, nvdr.). Er werd ook 119% vaker gezocht naar ‘vegan leder’.

Ook opvallend: er werd ook meer gezocht naar vintage stukken van merken als Fendi, Dior, Chanel of Louis Vuitton. Dat is belangrijk, volgens Lyst, want kledingstukken of accessoires hergebruiken is en blijft een van de beste methodes om je kleerkast een beetje duurzamer te maken. Dezelfde trend merken we trouwens op in eigen land. Meer dan een derde (34,8%) van de Belgen heeft vorig jaar één of meerdere tweedehandsproducten gekocht. Volgens het onderzoek - dat werd uitgevoerd bij 2.000 Belgen in opdracht van 2dehands, De Kringwinkel, Troc.com en Cash Converters - gaat vooral tweedehandskleding vlot over de toonbank.

Allemaal goed en wel, maar we hebben nog een lange weg af te leggen natuurlijk. Al ziet Lyst de toekomst rooskleurig in. Volgens het modeplatform zal 1 op de 10 aankopen tegen 2020 duurzaam zijn. Wil jij je kleerkast ook een eco-update geven? Deze 6 stuks horen alvast bij de meest verkochte op Lyst.

1/ Vegan sneaker van Stella McCartney x Stan Smith, € 250, online te koop.

De Britse ontwerpster Stella McCartney is fan van de klassieke Stan Smiths, maar moet niets weten van dierlijke materialen. Daarom bracht ze enkele maanden geleden haar eigen ‘vegan’ versie in nepleder uit.

2/ Gavin dress van Reformation, € 190, online te koop.

Volgens Lyst is Reformation een van de meest besproken duurzame merken van het moment. Chique, cool én groen, ook wij zijn fan.

3/ V10 sneaker van VEJA, € 125, online te koop.

Het straatbeeld wordt al een tijdje gesierd door de ‘ecologische’ sneakers van VEJA. Zeker nadat sterren als Emma Watson en Meghan Markle ermee gespot werden, kreeg de verkoop nog een extra boost.

4/ Row Sky Blue Jeans van Weekday, € 50, online te koop.

Volgens Lyst is er steeds meer vraag naar duurzame jeans. Aangezien de Row Sky Blue Jeans van Weekday gemaakt is van 100% organisch katoen, prijkt deze bovenaan het lijstje van de meest gezochte duurzame jeansbroeken.

5/ Re-Kånken rugzak van Fjällräven, € 89,95, online te koop.

Als er één rugzak is die het straatbeeld heeft veranderd, is het wel Re-Kånken van het Zweedse label Fjällräven. Tegenwoordig zie je de pastelkleurige rugzakken met het vossenlogo quasi overal.

6/ Fishtail Parka van Arket, € 175, online te koop.

Deze parka ziet er niet bepaald bijzonder uit, maar schijn bedriegt. De jas is immers volledig gemaakt van gerecycled materiaal.