Studie bewijst dat dit eenvoudig make-uptrucje je jonger doet lijken

Dat opvallende wenkbrauwen razend populair zijn, blijkt helemaal geen toeval te zijn. Amerikaanse onderzoekers hebben namelijk ontdekt waarom heel wat beauty addicts fan zijn van het wenkbrauwpotlood. Want hoe meer contrast in je gezicht, hoe jonger je lijkt.

Aan de universiteit van Gettysburg analyseerden de wetenschappers foto's van 763 vrouwen tussen 20 en 80 jaar met verschillende huidtinten. Een computerprogramma speurde de foto's af naar het contrast in hun gezicht en keken naar hoe fel hun ogen, lippen en wenkbrauwen opvielen dankzij kleurverschil met de omliggende huid.

Tip voor iedereen

In een tweede experiment gebruikten de onderzoekers photoshop om meer te contrast te creëren in de gezichten van de proefkonijnen. De twee beelden waren bijna identiek, op de digitaal bewerkte kleurverschillen na. Vervolgens bekeken vrijwilligers de voor- en na beelden en kregen de opdracht het jongst ogende gelaat eruit te kiezen. In bijna 80 procent van de gevallen beoordeelden ze het gezicht met meer contrast als jeugdiger. De grootste verrassing van dit onderzoek: de kracht van de wenkbrauw. Bij dames van alle rassen vervagen de wenkbrauwen met de jaren, ontdekten de wetenschappers. Een donkerder paar heeft dus bij iedereen een verjongend effect.

De resultaten van dit onderzoek helpen verklaren waarom mensen vaak rode lipstick en wenkbrauwpotlood gebruiken om jonger te lijken. Hoewel de onderzoekers geen test met make-up hebben gedaan, zijn ze er zeker van dat lipstick en wenkbrauwpotloden je jonger kunnen maken. Auteur van de studie Richard Russel legt uit waarom: "De manier waarop we de gelaatstrekken in de foto's hebben gemanipuleerd lijkt heel erg op wat dames met make-up doen."

De resultaten van het onderzoek verscheen in het magazine Frontiers in Psychology.