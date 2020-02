Struise mannen flaneren over de catwalk voor body positivity lvds

13 februari 2020

11u16 3 Style In de hele body positivity-beweging zien we vooral vrouwen die hun imperfecties omarmen. Maar ook mannen kunnen onzeker zijn over hun uiterlijk. Daarom organiseerden enkele struise mannen een modeshow tijdens de New York Fashion Week. Op deze manier maakten ze een statement op de catwalk.

De rode draad doorheen de modeweken? Modellen die pronken met de nieuwe collecties én met hun lichamen. En maar wat vaak zijn dat modellen waarmee de grote massa zich niet kan identificeren. Als reactie daarop organiseerde het label Ryan’s Secret een modeshow voor z’n ondergoedcollectie, samen met enkele modellen die herkenbaar zijn voor de gewone man in de straat.

Een van de modellen, Daniel Jean, legt uit waarom het thema zo belangrijk is: “Het is een goede boodschap om mensen te laten zien dat je van je lichaam en van jezelf houdt. De manier waarop de media ons afschildert - zeker als struise man - komt hard aan.” Door op deze manier zichzelf letterlijk in de kijker te zetten, hopen de mannen een voorbeeld te zijn voor vele anderen.