Stromae viert Pasen met nieuwe kledinglijn

03 april 2019

Ter gelegenheid van Pasen brengt Mosaert, het modemerk van Paul Van Haver (alias Stromae) en zijn echtgenote Coralie Barbier, een mini-paascollectie uit. Alle kledingstukken zijn in België en Frankrijk gemaakt.

De kledinglijn bestaat uit een T-shirt en een paar sokken in twee kleuren en is geïnspireerd op een reuzenei, dat een juweelicoon is geworden. “Ik hou van T-shirts van oude rockbands die je tegenwoordig overal ziet en wilde diezelfde sfeer oproepen”, licht Coralie Barbier toe.

Net als bij de vorige collecties, zal ook deze lijn in gelimiteerde oplage verkocht worden. De sokken kosten € 24, de T-shirt € 110. Meer info: store.mosaert.com.