Stromae lanceert eerste kerstcollectie en bijhorende pop-upwinkel TVM

27 november 2018

16u31 2 Style Ter gelegenheid van de feestdagen brengt Mosaert, het modemerk van Paul Van Haver, Stromae, en zijn echtgenote Coralie Barbier, een eerste mini-kerstcollectie uit. Alle kledingstukken zijn gemaakt in België en Frankrijk en zijn vanaf morgen online te koop en later in december in een speciale Mosaert pop-upwinkel.

De collectie bestaat uit een trui en een paar sokken in 2 kleuren. Net als bij de vorige collecties, zal ook deze lijn in gelimiteerde oplage verkocht worden: 40 truien en 100 paar sokken.

Om verspilling te vermijden, werden de stukken gemaakt uit overschotten van Mosaerts vijfde capsulecollectie. “We hebben gekozen voor kleuren die afwijken van het klassieke kerstassortiment. We wilden iets maken dat het hele jaar door kan worden gedragen, maar wel met een feestelijke toets, met goudlurex en herten als knipoog”, vertelt Coralie Barbier.

De collectie wordt morgen op 28 november 2018 online verkocht. De items zullen ook te koop zijn in de pop-upstore Mosaert, die in het weekend van 14, 15 en 16 december 2018 in Brussel een stek vindt op het Stefaniaplein. De trui kost € 139, de sokken € 25.