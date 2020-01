Streetwear maakt plaats voor duurzamer alternatief Roxanne Wellens

21 januari 2020

15u05 0 Style Hoodies, trainingsbroeken en sneakers zijn passé. De laatste jaren was de invloed van streetwear op de modewereld enorm. Grote merken trokken de kaart van sportieve en casual mode, maar daar bracht de Fashion Week voor mannen in Milaan definitief verandering in. Klassieke maatpakken en tijdloze mantels zijn weer helemaal terug van weggeweest.

Dat de hoogdagen van de streetwear voorbij zijn, zegt ook trendwatcher en kleurexpert Hilde Francq van Trend Studio Francq Colors: “Vorig seizoen al focusten enkele modeshows van sleutelspelers, zoals Hedi Slimane voor Celine, weer op een gekleed modebeeld. Dit seizoen zijn ook de ontwerpers die we echt associëren met streetwear, zoals Virgil Abloh, omgeslagen richting meer klassieke kleding: de wollen jas, het pak, de geklede broek.” Abloh zelf kondigde in december al aan dat de streetwear hype op zijn einde loopt. “Wat we meer gaan zien zijn mensen die hun persoonlijke stijl uitdrukken met vintage stukken”, zegt hij in een interview met het Britse magazine Dazed & Confused. “In vintagewinkels hangt zoveel coole kleding. Ik denk dat we gaan afstappen van telkens iets nieuws te kopen, en eerder in het archief zullen duiken.”

Ugly sneakers

Het lijkt er dus op dat de mode een stuk duurzamer wordt. “Omdat veel streetwear trends snel vervelen, eindig je met een kleerkast als een begraafplaats van spullen die ooit cutting edge waren, maar nu belachelijk zijn”, zegt Francq. “Denk aan de ugly sneakers, die eerst alleen werden gedragen door waaghalzen, maar daarna ook in het schoenenrek van je nichtje zijn beland. Met meer sobere, geklede stuks heb je dat probleem minder. Die kun je blijven dragen.”

Generation Z

“De streetwear was vooral een strategie van de grote luxemerken om Generatie Y binnen te halen in hun klantenbestand”, aldus Francq. “Maar langzaam moeten ze zich beginnen richten op de volgende jonge generatie, Generatie Z, voor wie duurzaamheid en faire productie essentieel zijn.” Op de modeweek in Milaan is die boodschap duidelijk doorgedrongen. Daar werd grootschalig gebruik gemaakt van gerecycleerde materialen. Onverkochte kleding uit vorige collecties werd tot nieuwe omgevormd en uit productieafval ontstonden nieuwe stoffen. “De straat zal zeker het nieuwe modebeeld volgen, visueel dan”, zegt Francq. “De vraag blijft hoe goedkope modeketens hun claims van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hard zullen maken. De kern van het probleem blijft dat de fast fashion industrie niet duurzaam is. Ik verwacht dus niet dat fast fashion snel zal verdwijnen, maar ben benieuwd om te zie hoe Generatie Z de mode-industrie zal veranderen.”