Streetstruck: “Vroeger was ik een grote merkenfreak” Liesbeth De Corte

13 augustus 2019

10u47 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: het 23-jarige model Annie-Jozie N’Goran en de 26-jarige make-upartiest Steven Versees.

Kledingstijl?

Annie-Jozie: “Je zou het niet zeggen, maar mijn kledingstijl is heel klassiek. Met een jurk en hakjes voel ik me ontzettend vrouwelijk. Maar af en toe - zoals vandaag - heb ik zin om me te kleden als een tomboy. Dan draag ik het liefst comfortabele kledij met een urban vibe.”

Steven: “Mijn stijl kan je niet in één term samenvatten. Soms is die chique, soms moet ‘ie vooral comfortabel zijn. Dat hangt af van mijn humeur, maar ook van de werkomgeving. Als make-upartiest en kapper moet ik immers naar verschillende soorten evenementen. Hoe het ook zij: mijn garderobe moet steeds een tof accent hebben. Een simpele T-shirt met een knallende streep bijvoorbeeld, een hemd dat een tikje oversized is of een opvallende ketting als accessoire.”

Outfitkeuze?

Anne-Jozie: “Mijn outfits moeten mijn vrouwelijkheid in the picture zetten en mijn rondingen benadrukken. De outfit die ik vandaag draag, is een perfect voorbeeld: een loszittend vestje met een strakke broek om mijn billen in de verf te zetten.”

Steven: “Ik hou ook rekening met mijn postuur. Omdat ik redelijk slank ben, zullen oversized kledingstukken mij niet flatteren. Het duurt ook vrij lang om een outfit samen te stellen. Soms is het klusje op 5 minuten geklaard, soms neemt het een uur in beslag. Daarom denk ik de avond ervoor al na over wat ik de volgende dag ga aandoen. Doe ik dat niet? Dan geldt de wet van Murphy, merk ik last minute dat ik nog iets moet strijken en krijg ik stress.” (lacht)

Stijladvies?

Annie-Jozie: “Draag kledij dat vrouwelijk en krachtig is. Leder vind ik heel powerful, satijn is heel sexy. Door die twee stoffen te combineren, krijg je een perfecte combo.”

Investeren in dure stuks?

Annie-Jozie: “Mijn outfits kosten gemiddeld minder dan € 100. Dat zegt al genoeg, denk ik. (lacht) Ik geef niet graag geld uit aan dure merken. Het is leuker om veel stuks te hebben hangen in je kleerkast die je op allerlei verschillende manieren kunt combineren.”

Steven: “Toegegeven: vroeger was ik een grote merkenfreak. Ik was grote fan van Louis Vuitton en Mulberry, en ben nog steeds verzot op Dries Van Noten. Tijdens de stockverkopen in Antwerpen heb ik al T-shirts, broeken en kostuumvesten van hem op de kop getikt. Wees gerust: die laat ik niet in mijn kast hangen. Ik draag die zelfs op het werk! Het is zonde om dure stuks te kopen en die maar één keer te dragen voor een speciale gelegenheid.”

Duurzaam?

Annie-Jozie: “Het is een slechte gewoonte, maar ik ga amper shoppen bij winkels waar ze fair fashion verkopen. Wel ga ik geregeld tweedehands shoppen. Wie goed zoekt, kan daar mooie unieke stuks vinden.”

Steven: “Mijn interesse is soms geprikkeld als een merk een duurzame collectie uitbrengt. Zo hebben G-Star en muzikant Pharrell Williams ooit een lijn uitgebracht die gemaakt was van plastic uit de oceaan. Toen heb ik twee truien gekocht. Die waren best prijzig, maar mooi én ik sponsorde er een goed doel mee.”

Favoriete winkels?

Annie-Jozie: “Als ik op de Meir (een van de belangrijkste winkelstraten van Antwerpen, nvdr.) ga winkelen, spring ik altijd binnen bij Bershka. Die winkel is funky, urban, stoer én vrouwelijk. Volledig mijn dada. SHEIN is dan weer mijn favoriete webshop.”

Steven: “Mijn lievelingswinkel is Stockx & Co. Die hebben leuke basics met een speciaal accent. Op mijn lijf geschreven! En niet onbelangrijk: de maten zijn nogal smal, dus alles past me perfect.”

Not done?

Annie-Jozie: “Hoge Buffalo’s. Ik ben vrij groot en heb grote voeten. Moest ik zo’n schoenen dragen, hoor je me bij wijze van spreken al van een kilometer ver afkomen. Veel te lomp naar mijn smaak.”

Steven: “Kledingstukken met een grote lap tekst op vind ik niet zo mooi. Hetzelfde geldt voor logo’s van merken. Het is niet nodig om daarmee te koop te lopen en om te showen waar je iets gekocht hebt. Bon, ik merk net dat ik me er zelf schuldig aan maak met mijn tas, maar dat telt niet! (lacht) Die heb ik gekregen en zou ik zelf niet kopen.”

Zomertrends waar je warm van wordt?

Annie-Jozie: “Het is tegenwoordig hip om fietsbroeken te dragen. Zo’n strakke shortjes vind ik héél tof. Die combineer ik het liefst met een poofy jasje of een luchtig topje.”