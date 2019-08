Streetstruck: “Voor kledingadvies luister ik steeds naar mijn mama” Liesbeth De Corte

06 augustus 2019

13u47 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je eens uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: de 17-jarige student Lena Herbots.

Kledingstijl?

“Kledij moet je persoonlijkheid weerspiegelen. Als ik me met één woord zou moeten beschrijven, is het vrolijk. Mijn kleerkast is dan ook een bonte boel van kleuren. Er is niets mis met een zwarte broek, T-shirt of trui, maar dat zal je bij mij niet vinden, enkel en alleen omdat het niet bij mijn karakter past. Ik heb eigenlijk alleen maar zwarte accessoires omdat die gemakkelijk te combineren zijn. De sneakers die ik nu draag, zijn één van mijn favoriete stuks. Ze zitten comfortabel en zijn kleurrijk. Volledig mijn dada.”

Outfitkeuze?

“Als ik ‘s avonds in bed lig, denk ik na wat ik de volgende dag zal aandoen. Meestal bedenk ik dan een combinatie en check ik de volgende dag of de stuks mooi samengaan. Toegegeven: ik vraag nog steeds advies aan m’n mama. (lacht) Zij is creatief en heeft daar oog voor. Ze ziet direct welke kleuren bij elkaar passen en welke niet. Op 10 minuten kan ze een leuke outfit samenstellen.”

Favoriete winkels?

“Omdat ik nog studeer vind ik het belangrijk dat kledij betaalbaar is. Daarom ga ik steevast naar de klassiekers: Zara, Mango, & Other Stories. Daar kan je voor een redelijke prijs nog speciale stuks vinden. Het liefst van al shop ik trouwens online. Als een kledingstuk niet past, stuur je het gewoon terug. En ondertussen vermijd je de drukte van de winkel en de paskamers. Als ik met mijn mama op stap ga, dan neemt ze me mee naar unieke boetiekjes en winkels met fair fashion of kledij van Belgische makelij. Dan trakteert ze me wel eens op een aantal leuke items."

Zomertrend waar je warm van wordt?

“Lange rokken en satijnen rokken tot op de knie staan op mijn wishlist. Én cowboyboots. Die zijn de laatste tijd heel trendy en stoer, een tikje gewaagder dan wat mensen normaal dragen.”

Not done?

“Het tegenovergestelde van de lange rok. (lacht) Je zal me nooit op straat zien wandelen in een kort shortje of kleedje. Daar voel ik me niet comfortabel in en het is een tikje te ordinair voor mijn smaak."

Stijlicoon?

“Ik weet niet of je de Nederlandse Lizzy van der Ligt kent? Deze styliste heeft net als ik een super kleurrijke kledingstijl. Maar ze gaat nog een stapje verder: ze draagt weinig basic items en durft echte gewaagde statements te maken. Daar kijk ik naar op. Hetzelfde geldt trouwens voor modeblogger Anna Nooshin. Ook van haar kleerkast word ik instant vrolijk.”