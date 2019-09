Streetstruck: “Roze voor meisjes, blauw voor jongens? Zever!” Liesbeth De Corte

11 september 2019

Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: de 23-jarige studenten Nico Rondelez en Mats Bonneure.

Kledingstijl?

Mats: “Er zijn veel mannen die zich stereotiep mannelijk kleden. Prima, maar dat is niets voor mij. Volgens mij heeft een kledingstijl niets te maken met je geslacht. Roze is voor meisjes, blauw voor jongens? Zever. Kerels kunnen evengoed een poederroze trui aantrekken. Daarom vind ik het net leuk om vrouwenkledij, bloemenprints of nagellak te dragen. Ik vind het een uitdaging om die grenzen af te tasten.”

Nico: “Mijn stijl kan je nog het best beschrijven als klassiek sportief. Vrouwelijk, maar niet té. Zo zal ik wel laarzen met een hakje dragen, maar nooit pumps. Daar kan ik zelfs niet op wandelen, denk ik.” (lacht)

Outfitkeuze?

Mats: “Mijn humeur bepaalt voor een groot deel hoe ik me kleed. Ben ik goedgeluimd? Dan haal ik een knallende print uit de kleerkast. Voel ik me niet zo goed in mijn vel? Dan zal het eerder een zwarte of grijze blouse zijn.”

Nico: “Ik heb - wat ik zelf noem - kleurperiodes. Sommige weken wil ik niets anders dan blauw dragen. Dat kan ver gaan! Dan moeten zelfs al mijn sokken, balpennen of spullen in mijn doorzichtige tas een blauwe tint hebben. Dat vereist ook wel wat voorbereiding. Als ik ‘s avonds in mijn bed lig, denk ik al na over wat ik de volgende dag zal dragen. (lacht)”

Prijskaartje?

Mats: “Als je de schoenen meetelt, zal de totale som tussen € 100 en € 200 liggen.”

Nico: “Mijn outfits zijn gemiddeld iets duurder. Dat komt omdat ik veel geld spendeer aan lingerie. Ik vind het immers belangrijk dat mijn beha’s kwaliteitsvol zijn en mijn borsten goed ondersteunen. Dan voel ik me beter in mijn vel. Bovendien shop ik graag bij merken als la fille d’O. Dat zijn relatief kleine labels die opboksen tegen grote merken. Respect!”

Favoriete winkels?

Mats: “Think Twice, Weekday en Cos vormen mijn ultiem triumviraat. Bij die laatste twee vind ik altijd kwaliteitsvolle basics met een hoek af. Tweedehandswinkels als Think Twice zijn kleine paradijzen waar je pareltjes en unieke stuks op de kop kunt tikken. Hoe ik te werk ga? Meestal scan ik rap rap de winkel. Springt er iets in het oog? Dan neem ik het mee naar de paskamers.”

Nico: “Zo’n 70 procent van mijn kleerkast bestaat ook uit tweedehandskledij. Stel dat ik een tweedehands kleedje draag, dan weet ik dat ik origineel voor de dag kom en dat het geen jurk is van dertien in een dozijn. Bovendien is het milieuvriendelijk. Nóg een extra opsteker. (lacht) Voor de rest hou ik van Scandinavische merken als Acne Studios. Ook Han Kjøbenhavn is één van mijn favorieten. Ken je dat? Ik heb het recent ontdekt via een modeshow op Instagram en ben helemaal hooked. Het label straalt een seventies vibe uit met een moderne twist. Supermooi.”

Online shoppen?

Nico: “Ik bestel geregeld kledij online. De reden: veel van m’n favoriete Scandinavische merken vind je niet gemakkelijk en overal in België. Boozt is één van mijn meest bezochte online adresjes. Deze webshop is op mijn lijf geschreven, want het verkoopt quasi alleen maar Scandinavische mode, vaak aan een gunstig prijsje. VooStore Berlin is er ook zo eentje.”

Mats: “Online shoppen doe ik zelden. Persoonlijk vind ik dat te moeilijk. Als ik het niet meteen kan passen, twijfel ik te hard of het me zal flatteren. Stel dat ik iets bestel en het niet mooi vind? Dan ben ik ook niet geneigd om het terug te sturen, omwille van het milieu en - dat geef ik eerlijk toe - mijn nonchalante, luie aard. Bovendien vind ik het plezant om klassiek te shoppen, dingen te passen zonder ze per se te kopen.”

Inspiratie?

Mats: “Op straat geef ik mijn ogen de kost. Zie ik iemand met een leuke broek of jas? Dan ga ik niet vragen waar ze het gekocht hebben, maar probeer ik het te onthouden en zoek ik het thuis op via Google of Pinterest. In die zoektocht zit ook een bevrediging.”

Nico: “Instagram is één grote inspiratiebron. Het is een gemakkelijke manier om stijlvolle mensen te volgen en te checken waar zij hun kleren kopen. Een van mijn iconen is Josefin H. J. Haar stijl sluit perfect aan bij de mijne.”

Not done?

Mats: “Er is maar weinig dat ik niet zou proberen.” (lacht)

Nico: “Momenteel zie je overal dierenprints in de winkelrekken hangen. Niet mijn dada. Sowieso draag ik veel liever neutrale basics dan patronen.”

Mats: (kijkt naar zijn hemd en lacht) “Zoals je ziet hou ik wél van prints. Bloemenprints, tijgerprints, ruitjes, mijn kleerkast hangt er vol mee. Achja, des goûts et des couleurs, on ne discute pas.”