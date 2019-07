Streetstruck: “Lompe, chunky sneakers zijn niets voor mij” Liesbeth De Corte

Vandaag: de 18-jarige Tine Roggemans.

Kledingstijl?

“Mijn kledingstijl is vrij klassiek. Ik baseer me vooral op de Scandinavische mode. Je zal me dus niet snel zien verschijnen in een opvallende outfit met knallende kleuren. Geef mij maar zachte tinten en leuke basics. Af en toe ben ik in een gekke bui, en dan baseer ik me op de jaren 80. Dan vind ik het leuk om een blouse met poofy mouwen te dragen, bijvoorbeeld.”

Outfitkeuze?

“Op een schooldag primeert comfort. Een outfit moet praktisch zijn en makkelijk zitten. Tijdens een avondje uit wil ik er vooral jeugdig uitzien. Denk aan een jeans met een toffe top en sneakers. Ga ik een dagje naar Gent of Antwerpen? Dan doe ik meer moeite en denk ik na over een originele combinatie van verschillende kledingstuks, zoals nu. Dan durf ik ook weleens in de kleerkast van mijn mama te snorren. Wij hebben een totaal verschillende stijl, maar soms heeft ze leuke stukken.”

“Ook mijn humeur speelt een rol. Af en toe valt het voor dat ik geen zin heb om me fleurig te kleden en volledig in het zwart naar buiten stap. Maar dat kan ook stijlvol zijn, vind ik.”

“In totaal duurt het maximum 10 minuten om een outfit samen te stellen. Al zijn er uitzonderingen natuurlijk. Dan krijg ik een paniekaanval en denk ik dat ik helemaal niets heb om aan te doen.” (lacht)

Favoriete winkels?

“Ik shop zo goed als altijd bij vintage winkels. Dat is niet alleen voordeliger voor de portemonnee, maar het is ook milieuvriendelijker. Dat vind ik best belangrijk. Zo probeer ik ook mijn steentje bij te dragen door veganistisch te eten. Nog een pluspunt van tweedehands shoppen: je hebt tenminste unieke stuks in je kleerkast hangen. En de winkels zijn altijd rustig! In Think Twice vind ik gegarandeerd mijn gading, maar ook bij Opnieuw & co, de Kringloopwinkel of Melting Pot kan je pareltjes vinden.”

Prijskaartje?

“Omdat nagenoeg al mijn kledij tweedehands is, valt dat best mee. Vooral mijn schoenen drijven de prijs op. Daar probeer ik wél in te investeren. Ik heb nu net nieuwe boots van Dr. Martens gekocht. Mijn vorige paar is 6 jaar meegegaan en is nu volledig versleten. Aan zulke tijdloze, kwaliteitsvolle schoenen geef ik graag wat meer geld. Als ik dat erbij reken, gok ik dat mijn gemiddelde outfits ongeveer € 60 kosten.”

Stijlicoon?

“De Amerikaanse actrice Zendaya draagt altijd toffe kledij. Zij gaat ook vaak snuisteren bij de mannencollecties, en dat geeft leuke resultaten. Af en toe probeer ik dat ook te doen. Dan combineer ik een losse broek met een sneaker en een hemdje.”

Not done?

“Lompe, chunky sneakers zijn nu ontzettend hip. Andere mensen kunnen zo’n orthopedische schoenen rocken, maar het is niets voor mij. Geef mij maar klassieke sneakers.”

Zomertrend waar je warm van wordt?

“Een rieten handtas en een visnettas staan nog op mijn verlanglijstje. Dat zijn accessoires die je heel veel kunt dragen: tijdens een uitstapje naar het strand, maar je kan ze evengoed combineren met een zijden jurkje tijdens een avondje uit.”