Streetstruck: “Ik kijk nooit naar het prijskaartje van mijn kleren” Liesbeth De Corte

30 juli 2019

10u05 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je eens uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: de 39-jarige fotograaf Kim En Sook.

Kledingstijl?

“Het allerbelangrijkste is dat mijn kleren comfortabel zitten. Ik moet me kunnen bewegen en vrij voelen! Mijn stijl is dan ook heel laidback en relax, met een sportieve toets.”

Outfitkeuze?

“Het eerste wat ik ‘s ochtends doe, is uit mijn raam kijken. Wat voor weer wordt het? Op basis daarvan haal ik enkele stuks uit mijn kleerkast en controleer ik het kleurenpalet. Alles moet bij elkaar passen, dat is een must. Tegenwoordig gaat mijn voorkeur uit naar blauw. Kijk maar naar de garderobe die ik nu draag. Van de zonnebril tot mijn schoenen: alles kleurt blauw.” (lacht)

Favoriete winkels?

“Ik ben opgegroeid in Korea, maar momenteel woon ik in Duitsland. Laten we zeggen dat de Duitse stijl niet volledig mijn dada is. (lacht) Het is jammer genoeg niet zo fancy. Er zijn dan ook maar twee winkels waar ik steevast ga shoppen. Enerzijds heb je de conceptstore Apropos. Daar kan je vooral high fashion kledij kopen, van merken als Saint Laurent en Off-White. Supermooi, maar niet zo vriendelijk voor je portemonnee. Daarnaast spring ik ook graag binnen bij Atelier Köln. Hier hebben ze een uitgebreid assortiment omdat ze kledij van merken van over heel de wereld verkopen. Acute keuzestress!”

Online shoppen?

“Ik ben redelijk klein van gestalte. Te klein voor veel Duitse labels. Veel kledingstukken en schoenen zijn steeds te groot voor mij. Omdat ik kleine maatjes nodig heb, bestel ik geregeld stuks bij Aziatische merken. Mijn favoriete online webshop is ongetwijfeld Sacai. Dit Japanse designmerk weet me elke keer weer te verrassen. Ze gaan heel creatief te werk met de stoffen. Zo heb ik er ooit een blouse gekocht, die gemaakt was van plastic en zijde. Stijlvol én uniek, zo kan je het wel beschrijven.”

Prijskaartje?

“Dat kan ik echt héél moeilijk inschatten. Af en toe koop ik kledij bij grote ketens als Zara of H&M, maar ik ga evengoed snuisteren bij modehuizen als Hermès, Céline of Balenciaga. Ik kijk eigenlijk nooit naar het prijskaartje. Het enige wat telt is of ik het mooi vind en of het bij de rest van m’n kleerkast past. Maar een outfit kan dus 80 euro kosten, maar het kan evengoed oplopen tot enkele honderden euro’s.”

Not done?

“Kledij moet mijn goede punten in de verf zetten. Daarom probeer ik geen trends te volgen. Dat is tegenwoordig een groot probleem, als je het mij vraagt. Veel jonge mensen kijken rond - op straat of op Instagram - naar wat de rest draagt, en ze kopiëren de look zonder er verder bij na te denken. Dat begrijp ik niet. Je wil toch je eigen unieke stijl ontwikkelen? Je wil toch broeken, jurken en jassen dragen die je flatteren? Het topmodel Kate Moss heeft bijvoorbeeld een prachtige stijl, maar ik kan niet hetzelfde dragen als zij. Zoals ik al zei: ik ben best klein, en moest ik outfits van Kate Moss klakkeloos kopiëren, zou het resultaat op niets trekken.”