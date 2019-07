Streetstruck: “Ik heb precies de kleerkast van Barbie” Liesbeth De Corte

23 juli 2019

12u53 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: de 21-jarige student Mila Van Herde en stylist Willem Chanterie.

Kledingstijl?

Mila: “Allesbehalve tuttig. (lacht) Mijn kledij moet comfortabel zitten. Daarnaast zijn m'n looks vooral kleurrijk en stralen ze een nonchalante vibe uit."

Willem: “In één woord: overdadig. Ik ga vaak op zoek naar romantische details, zoals roze kleuren of een kledingstuk met kant. Dat komt omdat ik me ook graag een tikje vrouwelijk kleed. Ik vind het leuk om die grens op te zoeken én om mezelf te versieren. Nu draag ik bijvoorbeeld nagellak.”

Outfitkeuze?

Mila: “Dat gebeurt vaak op automatische piloot. Op 2 minuten heb ik een outfit samengesteld! Eerst kies ik een rok, broek of kleedje als statement piece, vervolgens zoek ik in mijn kast naar een tweede stuk dat ik erbij kan dragen. Het is belangrijk dat alle kleuren bij elkaar passen, maar ik denk er niet verder over na.”

Willem: “Hoe mijn garderobe eruitziet, hangt af van waar ik naartoe ga. Zet ik ‘s avonds een stap in de wereld? Dan durf ik gewaagd voor de dag te komen. Denk aan shirts met glitters of topjes met spaghettibandjes en koorden die je vanachter vastbindt. Veel mensen hebben vaste combinaties, maar dat is bij mij niet het geval. Ik mix en match alles! De dag op voorhand heb ik meestal al een idee van welke stuks ik wil combineren. ‘s Ochtends doe ik het aan en bekijk ik het resultaat in de spiegel. Toegegeven: soms is dat teleurstellend. In mijn hoofd zag het er fantastisch uit, in realiteit lijk ik dan net een clown. Dan begint de miserie en ben ik soms een half uur bezig met kleren passen. Pure chaos! Ziet het er wél goed uit? Dan ben ik op 5 minuten klaar.”

Meest bijzondere stuk?

Mila: “Van Willem heb ik voor mijn verjaardag vintage hakken van de Belgische modeontwerpster Ann Demeulemeester gekregen. Ze zijn ontzettend mooi, maar heel hoog. Als ik er een hele dag op loop zijn zelfs mijn kuiten moe. Daarom hou ik ze bij voor feestjes of speciale gelegenheden.”

Willem: “Vorig jaar heb ik op de stockverkoop van Dries Van Noten een marcelleke gekocht. Geen typisch wit exemplaar, wel eentje met roze en blauwe glitterstrepen. Iemand anders denkt misschien dat je zo’n opvallend stuk amper kunt dragen. Voor mij is het een passe-partout zoals een simpele jeans: ik draag het over alles, van hemdjes tot blouses.”

Investeren in dure stuks?

Willem: “Twee jaar geleden heb ik loafers van Gucci gekocht. Nu staan die in mijn kast stof te verzamelen. Dat is toch zonde ... Ik beschouw het als een belangrijke les en geef nooit veel geld uit aan kledij. Mijn mening verandert té snel en de kans is groot dat ik een kledingstuk na een week of twee lelijk vind.”

Favoriete winkels?

Mila: “Omdat ik nog studeer, denk ik tijdens het shoppen vooral aan mijn portemonnee. Scandinavische merken als Weekday en & Other Stories zijn mooi, maar over het algemeen vind ik vooral mijn gading bij tweedehandswinkels. Daar koop ik vooral unieke stuks met een hoek af. De vintage-designerwinkel Rosier 41 in Antwerpen is een aanrader.”

Willem: “Voor accessoires ga ik af en toe naar modeketens als Weekday, maar al mijn key pieces komen uit tweedehandswinkels als De Kringwinkel, Think Twice, Leger des Heils en Gabriele Vintage. Mijn meest recente ontdekking is de vintage webshop le freddie. Ik ken de oprichtsters Els Keymeulen en Kristin Stoffels, maar bovenal verkopen ze toffe en originele stuks, van romantische prairiejurken tot klassieke mantelpakjes en trenchcoats.”

Stijlicoon?

Mila: “Sinds mijn 16e ben ik grote fan van Alexa Chung. Ik heb zelfs haar boek gekocht. (lacht) Ze heeft een nonchalante stijl die ik kan appreciëren. Wat ik vooral leuk vind, is dat ze precies net uit haar bed komt. Die vibe probeer ik ook uit te stralen."

Willem: “De Franse koningin Marie Antoinette. Kijk maar naar de kleuren! De bombastische vormen! De rococo is over het algemeen een prachtige stijlperiode, en ik probeer die in een hedendaags jasje te steken aan de hand van pasteltinten of originele pofblouses.”

Not done?

Mila: “Ik draag niet graag strakke kledij. Als ik me toch in een strak topje wurm, combineer ik het met een loszittende broek.”

Willem: “Veel mensen zouden zich ongemakkelijk voelen in de kledingstuks die ik draag, maar voor mij geldt juist het omgekeerde. Ik voel me niet op mijn gemak in een simpele T-shirt en broek. Je zal me nooit in een gewone skinny jeans met lage taille zien. Iedereen draagt dat, en ik volg niet graag de meute. Losse broeken vind ik bovendien mooier en comfortabeler.”

Zomertrends waar je warm van wordt?

Mila: (lacht en wijst naar Willem) “De uitgesneden blouses met pofmouwen vind ik mooi. Ik heb er ook zo eentje in mijn kleerkast hangen. Maar ik draag het wel met een slobberende spijkerbroek zodat de look niet te tuttig wordt.”

Willem: “Over het algemeen hou ik niet veel rekening met trends. Pastelkleuren zijn nu wel in de mode, en dat draag ik sowieso geregeld. Mijn kleerkast kleurt felroze, zachtroze, pastelblauw en lila. Het is precies de kast van Barbie.”