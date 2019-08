Streetstruck: “Ik draag alleen maar Balenciaga” Liesbeth De Corte

20 augustus 2019

15u11 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: de 23-jarige student Rashid Al Shami.

Kledingstijl?

“In één woord: vreemd. (lacht) Het laatste wat ik wil is er mainstream uitzien. Meegaan met de meute is niets voor mij. Ik wil opvallen, knallen, anders zijn!”

Outfitkeuze?

“Daar moet ik niet lang over nadenken: ik trek mijn kleerkast open, en haal zonder er veel bij na te denken iets uit. Na 5 minuten ben ik klaar om naar buiten te gaan. Maar ik moet wel toegeven dat ik daar hulp bij krijg. Ik woon in Dubai en ben een trouwe klant van Balenciaga. Als er een nieuwe collectie wordt gelanceerd, mag ik een kijkje komen nemen. Dan geven ze me advies welke kledingstukken bij me passen en welke items ik kan combineren. Dat maakt het samenstellen van een outfit supergemakkelijk.”

Prijskaartje?

“Omdat ik nagenoeg alleen maar Balenciaga draag, zijn mijn outfits best prijzig. Gemiddeld 1.300 euro, gok ik. Al is dat niet altijd het geval! Kijk maar naar wat ik nu draag. Mijn T-shirt en broek zijn samen 100 euro waard.”

Favoriete winkels?

“Het zal geen verrassing zijn: Balenciaga is mijn alltime favorite. (lacht) Daarnaast ga ik graag winkelen bij Louis Vuitton of Urban Outfitters. Die laatste is betaalbaar, maar ontzettend trendy. Je vindt er uniekere stukken dan bij andere ketens als H&M.”

Meest recente ontdekking?

“Onlangs heb ik het Franse label Jacquemus leren kennen, dankzij hun ‘Le Chiquito’. Dat is een miniscuul designtasje dat populair is bij sterren en fashionista’s. Iedereen die telt in de modewereld heeft thuis een exemplaar liggen. Ik kon dus niet anders dan er ook eentje aan te schaffen. (lacht) Het maakt me niet uit dat het onpraktisch is. Het is niet de bedoeling dat je er een portemonnee of smartphone insteekt. Zo’n microtas moet gewoon opvallen als statement piece.”

Stijlicoon?

“Met het risico om in herhaling te vallen: Demna Gvasalia, de designer van Balenciaga.”

Favoriete trends?

“Het is belangrijk om mee te zijn met trends. Daarom blader ik geregeld door magazines zoals Vogue Arabia. Jammer genoeg schrijven ze vooral over vrouwen, maar af en toe passeren er ook leuke tips voor mannen. Zo heb ik geleerd dat kleurrijke schoenen in zijn. Daar ben ik grote fan van. Zelfs als je een simpele T-shirt en short draagt, spring je meteen in het oog. Wil je ook graag opvallen? Dan heb ik een handige tip van mijn kennissen bij Balenciaga: wees als man niet bang om een tas te dragen. Het is hip, én als je er eentje om je schouder hebt hangen, zal iedereen naar je kijken. Gegarandeerd! Een geweldige boost voor je zelfvertrouwen, als je ‘t mij vraagt.”

Not done?

“Je zal me niet snel in een kostuum zien. Als een vrouw dat draagt, ziet ze er sterk, ambitieus en krachtig uit. Bij mannen is dat niet het geval. Dat ziet er maar ‘normaaltjes’ uit. Alleen als het oversized is en als ik het combineer met opvallende schoenen met een hakje, zou ik het nog overwegen. (lacht) En ik zou ook nooit of te nimmer iets kopen bij Off-White. Dat label wordt door velen gezien als de grote concurrent van Balenciaga.”