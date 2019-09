Streetstruck: “Ik begrijp niet waarom mensen modetrends volgen” Liesbeth De Corte

03 september 2019

10u49 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: de 16-jarige Shqipe Imeri.

Kledingstijl?

“Gho, dat is geen simpele vraag. Vroeger keek ik naar wat anderen droegen. Ik probeerde mee te zijn met de trends, maar die flatteerden me zelden. Vorig jaar heb ik daarom een knoop doorgehakt: vanaf nu doe ik m’n eigen ding. Sindsdien associeer ik mode met persoonlijkheid. Het is een manier om te uiten wie je bent en hoe je in elkaar zit. De beste manier om mijn kledingstijl te beschrijven, is dus ‘anders dan de meute’.”

Outfitkeuze?

“Het eerste wat ik uit de kleerkast haal, is een broek. Dan zoek ik naar truien, shirts en accessoires om mee te combineren. In de winter gaat dat vlot en kies ik rap-rap een coltrui en een T-shirtje om erover te dragen. Dat duurt vijf minuten, max! Tijdens de zomermaanden vind ik het véél moeilijker. De reden: ik toon niet graag mijn huid. Dat heeft niets met geloof of preutsheid te maken. Het is gewoon een stijlkeuze. Helaas eentje die het lastiger maakt om jezelf te kleden als de temperaturen de hoogte in schieten. (lacht) Dan sta ik soms een halfuur of een uur te twijfelen voor mijn kleerkast.”

Trends?

“Als ik een kledingstuk mooi vind, dan koop ik het. Zo simpel is het. Hypes volgen vind ik nonsens. Momenteel zie je in de winkels bijvoorbeeld veel broeken met chains hangen. Twee jaar geleden vond niemand dat mooi, en nu is het plots in de mode. Waarom? Daar kan ik met mijn verstand niet bij.”

Not done?

“Je zal me nooit zien verschijnen in een midirok. Dat staat me niet. Geef mij maar een broek: dat zit comfortabel en beweegt mooier als je stapt."

Favoriete winkels?

“Qua ketens ga ik af en toe naar C&A of H&M, maar meestal shop ik in tweedehandswinkels als Melting Pot of de Kringloopwinkel. Daar kan je tenminste unieke stuks op de kop tikken, waar je ook nog eens langer van kunt genieten. Nieuwe kledij verslijt sneller dan tweedehandskledij, of dat is toch mijn indruk. Vaak is het gemaakt van zo’n sterk materiaal dat het eeuwig lijkt mee te gaan.”

Prijskaartje?

“Omdat ik meestal ga winkelen bij tweedehandswinkels, zullen mijn outfits gemiddeld ... (denkt na) € 50 kosten. Als je rekening houdt met de sieraden kan de prijs oplopen tot € 70.”

Stijlicoon?

“Billie Eilish is niet alleen een fantastische zangeres, ze is ook een grote inspiratiebron. Ze geeft geen ene moer om de mening van anderen. Toegegeven: soms vind ik de kledingstukken die ze aanheeft lelijk, maar daar draait het niet om. Ze voelt zich zelfzeker met haar look en dat straalt ze ook uit. Zij draagt de kleren, de kleren dragen haar niet. Dat vind ik bewonderenswaardig.”

Stijladvies?

“Experimenteer erop los. Dat geldt voor je volledige look. Voor je kledijkeuze, maar bijvoorbeeld ook je kapsel. Gisteren had ik nog lang haar en heb ik spontaan beslist om het kort te knippen én rood te laten kleuren. Wees niet bang voor verandering. Je haar groeit toch terug.”