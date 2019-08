Streetstruck: “Fair fashion is voor mij van ondergeschikt belang” Liesbeth De Corte

27 augustus 2019

10u08 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media als Pinterest en Instagram, blogs én vanop straat. Ben je soms uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een heel ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gingen toffe looks spotten. Vandaag: de 27-jarige Amal Karkouch.

Kledingstijl?

“Chill, cool en comfortabel. Het belangrijkste is dat mijn kledij gemakkelijk zit en dat het een urban vibe heeft.”

Outfitkeuze?

“Als ik ‘s ochtends iets uit mijn kast haal, gebeurt dat bijna op automatische piloot. Dat komt mede door mijn job. Ik werk bij een kledingwinkel van Primark in Elsene, en iedereen moet zich daar redelijk klassiek kleden. Meestal combineer ik een hippe broek met simpele T-shirt en blazer. That’s it. Weinig nadenkwerk, en dat neemt dus amper tijd in beslag. Veel meer moeite steek ik in mijn make-up. Ik kom de deur niet uit zonder me te schminken. Meestal duurt dat een kwartiertje, maar als ik uitga, durft mijn badkamersessie uit te lopen tot 20 minuten of een halfuur. Als ik écht alles uit de kast wil halen, ben ik zeker een uur in de weer met make-upborstels.”

Inspiratie?

“Voor inspiratie ben ik verknocht aan Instagram. Zoals het een echte millennial betaamt, volg ik verschillende mode-influencers. Maar ik moet toegeven: al sla je me dood, ik kan me hun namen niet herinneren. Mocht ik ze zien op straat zou ik ze wél herkennen.”

Favoriete winkels?

“Zara, Bershka en - hoe kan het ook anders - Primark. Omdat ik er elke dag werk, zie ik alle nieuwigheden passeren. Dan kan ik er niet aan weerstaan om er de mooie, trendy spullen uit te halen. En het is zo betaalbaar dat ik weinig geld kwijt ben. Af en toe hoor ik de kritiek dat de kwaliteit van de kleren te wensen overlaat, maar dat is quatsch. Er zijn stuks die ik vier of vijf jaar geleden al gekocht heb en nog steeds draag! Anderzijds besef ik wel dat Primark niet bepaald fair fashion verkoopt, maar duurzaamheid is voor mij van ondergeschikt belang.”

Meest recente ontdekking?

“Enkele weken geleden ben ik op reis geweest naar Barcelona. Daar ben ik geregeld gaan shoppen bij Stradivarius. Dit merk is op mijn lijf geschreven: sexy, stoer en chill. Jammer genoeg heeft die keten geen winkel in Brussel. Wel in Gent, maar dat is me te ver. Gelukkig hebben ze een webshop! Normaal gezien shop ik nooit online, want dat vind ik te veel gedoe. Altijd is er wel een kledingstuk dat te groot, te klein of niet flatterend is, en dan moet je alles weer terugsturen en wachten op je nieuwe bestelling. Maar voor Stradivarius maak ik een uitzondering.” (lacht)

Not done?

“Pumps met hakken zal ik nooit of te nimmer dragen. Dat is niets voor mij. Veel te pijnlijk en oncomfortabel. Ik wil me op mijn gemak voelen in mijn kledij.”