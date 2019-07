Stockholm Fashion Week is afgelast Liesbeth De Corte

02 juli 2019

12u47 0 Style De Swedish Fashion Council (SFC) heeft besloten om de modeweek in Stockholm te cancelen. De organisatie wil nadenken over een nieuw opzet, waarbij duurzaamheid centraal staat.

Normaal gezien was het nog een dikke maand wachten op de Stockholm Fashion Week. Die stond gepland voor voor 27 tot en met 29 augustus, maar is dus op het laatste nippertje afgelast door de SFC.

“Het was geen gemakkelijke beslissing, maar we hebben er goed over nagedacht”, zegt Jennie Rosén, de CEO van de SFC. “We moeten het verleden achter ons laten en proberen een platform te ontwikkelen dat relevant is in de huidige fashionindustrie. De Zweedse modewereld is bezig aan een opmars, en we moeten die opkomende merken steunen. Alleen op die manier kunnen we ons aanpassen aan nieuwe uitdagingen, zoals duurzaamheid, en kunnen we een voorbeeld zijn voor anderen.”

De modeweek in Stockholm werd 2 keer per jaar georganiseerd en staat vooral bekend om z’n steun voor jonge, talentvolle designers. De SFC gaat nu nadenken over een nieuwe strategie en opzet voor de fashion week. Later dit jaar volgt er meer info.