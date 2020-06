Stinkende sneakers? Deze trucjes maken er komaf mee Nele Annemans

09 juni 2020

De een heeft er al wat meer last van de ander, maar tijdens de zomer krijgt bijna iedereen weleens met zweetvoeten én stinkende sneakers te maken. Gelukkig bestaan er wel een aantal trucjes om onaangename geurtjes in geen tijd te laten verdwijnen.

Het maakt niet uit hoe hygiënisch je bent, je voeten zullen altijd een ietwat onaangename geur produceren, zéker als je dag in dag uit hetzelfde paar (gesloten) schoenen draagt. Want of je nu regelmatig loopt of gewoon de hele dag neerzit achter je bureau, je voeten zweten van nature. En dat vocht zorgt ervoor dat bacteriën meer kans krijgen om te groeien, wat – je raadt het al – tot onaangename geurtjes leidt.

Wil je funky geurtjes vermijden, zorg er dan vooral voor dat je schoenen zo droog mogelijk blijven. Draag je sneakers geen twee dagen na elkaar, maar wissel regelmatig van paar. Voelen ze na een dagje werken of paar uurtjes stappen al vochtig? Stop er dan krantenpapier. Zo wordt het vocht geabsorbeerd. Draag ook altijd sokken in je sneakers. Die zullen het vocht eerst absorberen vooraleer je schoenen de kans krijgen om het zweet op te nemen. Heb je ondanks alles toch last van onaangename geurtjes? Dan kunnen deze trucjes soelaas bieden.

Wasmachine

Stoffen sneakers zoals Converse All Stars kan je perfect in de wasmachine stoppen. Stop ze wel in een waszak en was ze op maximaal 30 graden. Die temperatuur zorgt ervoor dat de bacteriën verantwoordelijk voor de vieze geur gedood worden en het maakt ook dat je schoenen niet krimpen of kapotgaan. Bovendien zien ze er meteen als nieuw uit. Laat ze daarna drogen aan de lucht.

Diepvries

Helaas kan niet elk paar sneakers in de wasmachine. Dan kan je ze ook in de diepvries steken. Bacteriën overleven net zoals in de wasmachine niet bij koude temperaturen. Doe er een plastic zak rond en laat ze ten minste een nacht zitten.

Theezakjes/koffiepads

Een andere manier om vieze geurtjes uit je sneakers te halen is door er koffiepads of theezakjes in te stoppen. Waarom dit trucje zo goed werkt? Koffiepads en theezakjes absorberen het vocht en neutraliseren de geur. Win-win!

Kattenbakvulling of baking soda

Kattenbakvulling en baking soda werken volgens hetzelfde principe als de koffiepads. Ze absorberen het vocht en maken komaf met vervelende geuren. Om te vermijden dat je de volgende dag nog korrels terugvindt, stop je de kattenbakvulling of baking soda het best in een kous die je daarna in je schoenen steekt. Na een nachtje is het klusje geklaard.

Handgel

Nog wat handgel in huis? Ook die kan je helpen. Doe er twee pompjes van op een papieren zakdoek of stukje keukenrol en veeg daarmee over de binnenkant en zool van je schoenen. Dertig seconden later zijn ze droog en geurvrij.

Werkt geen enkel trucje? Dan is het waarschijnlijk (hoog) tijd om te investeren in een nieuw paar!