Stijlvol het eindejaar tegemoet: 15 feestjurken onder de € 100 Liesbeth De Corte

21 december 2018

17u11 0 Style Nog op zoek naar een feestelijke jurk voor de komende feestdagen, maar wil je niet té diep in je portemonnee duiken? Dat treft, wij zochten én vonden 15 feestelijke kleedjes onder de € 100.

1/ Cocktailjurk met luipaardprint van Zalando Glamorous Curve, € 39,95, online te koop.

2/ Fluwelen wikkeljurk van Monki, € 40, o.a. online en in winkels te koop.

3/ Glitterjurk van & Other Stories, € 79, o.a. online en in winkels te koop.

4/ Zwarte jurk met glanseffect van C&A, € 89, o.a. online en in winkels te koop.

5/ Lange jurk met split van Zara, €79,95, o.a. online en in winkels te koop.

6/ Jurk met kant van Mango, € 69,99, o.a. online en in winkels te koop.

7/ Doorschijnende jurk met glitters van Vila, € 39,90, o.a. via About You te koop.

8/ Satijnen jurk van Mango, € 69,99, o.a. online en in winkels te koop.

9/ Jurk met pailletten van JBC, € 39,99, o.a. online en in winkels te koop.

10/ Zwarte galajurk van Solace London, € 78, o.a. via The Outnet te koop.

11/ Korte jurk van Lize Feryn x CKS, € 79,99, o.a online en in winkels te koop.

12/ Zwarte jurk van Even&Odd, € 39,95, o.a. via Zalando te koop.

13/ Zwarte jurk met volant van Bel&Bo, € 30, o.a. online te koop.

14/ Minijurk met pailletten van Missguided, € 64,90, o.a. via About You te koop.

15/ Rode overslagjurk van H&M, € 44,99, o.a. online en in winkels te koop.