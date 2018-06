Stijlvol en volledig fair trade: nieuw Gents label ‘Jean de Gand’ geeft het goede voorbeeld TVM

09 juni 2018

14u50 0 Style De jongste jaren is er veel te doen rond duurzame mode. We willen weg van kledij die in slechte omstandigheden geproduceerd wordt en een gigantische ecologische voetafdruk nalaat. Maar uiteraard willen we er wel graag leuk blijven bijlopen. Het nieuwe fair trade modelabel ‘Jean de Gand’ bewijst met een reeks T-shirts met grafische prints alvast dat die combinatie perfect mogelijk is.

Jean de Gand vertrekt vanuit grafisch ontwerpen en focust tegelijkertijd op fair trade en duurzame productie. Het merk met – what’s in a name – roots in Gent doet daarvoor beroep op ervaren designers, maar ook samenwerkingen met opkomend en jong talent staan op het programma. Elk T-shirt is gemaakt van 100% biologisch katoen en draagt het Fair Wear Foundation-label, een van de beste gedragscodes op vlak van arbeidsomstandigheden. Stapels onverkochte kleren zijn onmogelijk bij Jean de Gand want kledingstukken worden pas bedrukt zodra ze zijn besteld.

De eerste drie series T-shirts kwamen er in samenwerking met de grafische ontwerper Kris Demey. De Gentenaar ontwierp onder meer tientallen boekencovers voor Herman Brusselmans. Dat is geen toeval, want net als bezieler Dirk Smets valt hij voor wat mooi is, inclusief mooi ogende en klinkende woorden. Ze houden allebei ook van een strakke, heldere en tijdloze stijl.

"We houden van woorden, maar wat we op T-shirts zagen was vaak niet stijlvol genoeg. We dragen allebei graag merken als Filippa K, omwille van het sobere, strakke en tijdloze gevoel. Dat misten we bij veel bedrukte exemplaren, waardoor we het zelf dan maar bij onbedrukt hielden. Het deed ons aan de slag gaan voor de eerste collecties," legt Dirk Smets uit.

De T-shirts voor mannen en vrouwen zijn te koop via de webshop.