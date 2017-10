Stijlvol als een Parisienne: de baret is het hoofddeksel van de winter Timon Van Mechelen

12u54 0 Bruno Press Blogger Sara Escudero met een baret aan. Style Een baret geeft je instant de flair van een chique Parisienne, het houdt je hoofd warm in de winter en het is ook nog eens betaalbaar. Kortom, het is het ultieme accessoire voor de komende maanden, en dat hebben fashionista’s massaal in het snuitje.

Wie recent nog op citytrip ging naar hippe grootsteden als New York, Tokio of Berlijn viel het ongetwijfeld ook op: de baret is opnieuw immens populair. Je ziet er vrouwen van elke leeftijd rondlopen met het nationale hoofddeksel van Frankrijk op hun hoofd, en ook op Instagram poseert de ene hippe blogger na de andere met een baret aan. Kortom, de baret is populair en verdient dus ook een plaatsje in jouw garderobe.

Welke kies je?

Klassieke kleuren als zwart, donkerblauw en beige combineren makkelijk met alles in je garderobe, maar je kunt van de baret ook een statement piece maken door te kiezen voor een felle tint rood of roze, bijvoorbeeld. Het hoofddeksel is verkrijgbaar in alle verschillende prijscategorieën – er zijn zelfs modellen gemaakt van kasjmier. Wij shopten hieronder voor jullie alvast een paar betaalbare exemplaren bij elkaar.

nina.be/Instagram @camillecharriere

1. Vero Moda, € 14,95, via Zalando.

2. Only, € 12,99, online te koop.

3. & Other Stories, € 25, online en in de winkels te koop.

4. Asos, € 13,99, online te koop.